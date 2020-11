FC Messina. Pino Rigoli: «Continuiamo a lavorare con grande intensità»

Da calendario, il FC Messina sarebbe dovuto scendere in campo oggi contro il Marina di Ragusa. Lo stop decretato dalla Lega Nazionale Dilettanti, però, ha cambiato i piani per il tecnico Pino Rigoli. L’allenatore giallorosso ha concordato con il suo staff un cambiamento del piano degli allenamenti. I calciatori hanno concluso la settimana di lavoro al “Despar Stadium” ed usufruiranno di due giorni di riposo. La ripresa è fissata per mercoledì prossimo mentre, il prossimo impegno ufficiale, dovrebbe disputarsi il 29 novembre. Mister Rigoli si è concesso di fronte alle telecamere per la consueta intervista del fine settimana.

Stop del campionato e lavoro in allenamento

Nonostante lo stop di tre settimane, Pino Rigoli traccia un bilancio del suo FC Messina: «Cerco di cogliere gli aspetti positivi da questa situazione, ma è chiaro che avremmo preferito giocare. Stiamo bene fisicamente, mentalmente e ci sono stati miglioramenti dopo la vittoria contro il Rende». La pausa permetterà al tecnico, subentrato al posto dell’esonerato Gabriele, di lavorare sul suo concetto di gioco: «Naturalmente cercherò di portare avanti il mio lavoro in questo periodo di pausa. Spero di poter riprendere a giocare il 29 novembre per il bene del calcio e di tutta quella gente che lavora in questo movimento». Il FC Messina spera di poter concludere, in questo periodo, anche il tesseramento dell’argentino Hernan Barcos.

Protocolli sanitari e rosa ampia

A differenza dei campionati professionistici, la Serie D segue protocolli sanitari diversi. Una situazione che ha indotto la LND a decretare lo stop per i troppi casi di positività al Coronavirus. In casa FC Messina proseguono i controlli su tutti i tesserati e il tecnico Rigoli si è fatto un’idea sulla situazione: «La Serie D è penalizzata e merita un protocollo sanitario simile a quello del calcio professionistico. Aumentano le spese ma la Lega deve sostenere le società perché non esistono calciatori di Serie A e di Serie D. La salute è uguale per tutti». In attesa della ripresa degli allenamenti, prevista per mercoledì, un’ultima battuta mister Rigoli la dedica alla rosa del suo FC Messina: «Ho a disposizione 27 giocatori e questo è un vantaggio. Avrò la possibilità di far rifiatare tutti, giocando ogni tre giorni».

Foto di Marco Familiari tratta dalla pagina Facebook ufficiale Football Club Messina

