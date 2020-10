Eccellenza: l’Igea si riabilita, pari Jonica, Acquedolci ko

L’Igea ritrova il sorriso, l’Acquedolci va ko ad Enna, mentre pareggia in casa la Jonica, ma è il Giarre l’autentica schiacciasassi del girone B del campionato di Eccellenza.

La formazione allenata da Gaspare Cacciola rifila una manita al Carlentini nel match disputatosi presso il centro sportivo di Torre del Grifo a Mascalucia. Gara già decisa nel primo tempo chiuso per 3 a 0. Doppietta di Iraci e gol di Concialdi, Agudiak e Cocimano per i gialloblù, di Caruso la rete per gli ospiti.

Blitz dell’Aci Sant’Antonio a Palazzolo (doppietta di Giannaula su rigore) e bella affermazione di un sorprendente Santa Croce sul Real Siracusa Belvedere (per i padroni di casa gol di Di Rosa, Sammartino e Salkou, aretusei a segno con Ruiz e Ulma).

Vince ancora il Siracusa che batte il Ragusa al “De Simone” con il gol di Abou Sidibe, momentaneo pari degli iblei di Mancuso, nella ripresa i gol di Gambuzza e Catania per l’undici allenato da Giovanni Ignoffo.

Nell’anticipo del sabato exploit della Virtus Ispica sul campo dell’Atletico Catania (doppietta di Achaval e Sangiorgio per la Virtus, gol di Samperi per gli atletisti).

Igea: risoluta e spietata espugna Acicatena

L’Igea si riabilita dopo il ko casalingo con il Siracusa. Ad Acicatena , contro l’ultima della classe, i giallorossi s’impogono per 2 a 0 grazie alle reti, entrambe nelle ripresa, di Assenzio e Genovese. Un successo tonificante per i ragazzi di mister Peppe Furnari che restano in scia al Giarre e ritrovano il sorriso.

Acquedolci: a Enna il secondo ko stagionale

Basta una rete all’Enna per avere ragione di un combattivo Acquedolci. I biancoverdi tengono testa ai più quotati avversari ma debbono cedere ad un gol di Amaya. Dopo due affermazioni di fila, dunque, l’Acquedolci trova disco rosso al “Gaeta”, ma non esce ridimensionata nel confronto con una delle formazioni meglio attrezzate della categoria.

Jonica: scoppiettante pari casalingo con il Mascalucia San Pio X

Al “Bacigalupo” di Taormina non mancano le emozioni nella sfida fra Jonica e Mascalucia San Pio X. A passare in vantaggio sono gli etnei con Kofi, la Jonica pareggia su rigore con Gallardo (che poco prima ne aveva fallito un altro). Esposito porta avanti i giallorossi, ma è Petrullo a siglare il gol del definitivo 2 a 2. Il team santateresino, con questo pari, sale a quota 5 in classifica, per il San Pio X è il primo punto in campionato.

Risultati – 4^ giornata girone B campionato Eccellenza

Atletico Catania-Virtus Ispica 1-3 (giocata sabato)

Acicatena-Igea 0-2

Enna-Acquedolci 1-0

Giarre-Carlentini 5-1

Jonica-Catania San Pio X 2-2

Palazzolo-Aci Sant’Antonio 0-2

Santa Croce-Real Siracusa Belvedere 3-2

Siracusa-Ragusa 3-1

Classifica:

Giarre 12 Igea Virtus 9 Aci S. Antonio 9 Santa Croce 9 Carlentini 7 Siracusa 7 Acquedolci 6 Enna 6 Virtus Ispica* 6 Jonica* 5 Palazzolo 4 Atletico Catania* 3 Ragusa*1 Real Siracusa Belvedere 1 Mascalucia San Pio X 1 Acicatena 0

(*una gara in meno)

In foto, una formazione dell’Igea, tratta dalla pagina facebook del club giallorosso

