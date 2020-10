Eccellenza. Aggancio in vetta, Jonica e Acquedolci super

Aggancio in vetta. La quinta giornata giornata del campionato di Eccellenza, a oriente, propone l’aggancio in vetta della classifica da parte dell’Aci Sant’Antonio nei confronti del Giarre. La formazione gialloblù è stata sconfitta dall’ottimo Acquedolci, ne ha approfittato a dovere l’Aci Sant’Antonio che, con le reti di Gulisano e Giannaula su rigore, ha superato la resistenza del Santa Croce.

Al terzo posto fa capolino in Siracusa che inanella la terza vittoria di fila e si porta a due punti dalla coppia di testa. Il successo aretuseo a Rosolini contro la Virtus Ispica porta la firma del veterano Lele Catania. Con il Siracusa ecco l’ottimo Carletini (ancora in gol Scapellato e Caruso) che si è sbarazzato del Palazzolo.

Da segnalare in questo turno, la prima vittoria stagionale del Ragusa (in gol con Mancuso e Porto) sul fanalino di coda Acicatena ancora a zero punti e del Real Siracusa Belvedere sul Mascalucia San Pio X (decisiva la rete di Di Domenico).

Igea: ancora uno stop casalingo, al «D’Alcontres-Barone» passa l’Enna

Nessuna aggancio in vetta, invece, per l’Igea. La formazione giallorossa non riesce a dare continuità di risultati e cade, fra le mura amiche, battuta da una solita Enna che coglie l’intera posta in palio con un rigore trasformato da Navarrete, nella ripresa, dopo che i barcellonesi erano rimasti in dieci per l’espulsione del difensore Cassaro. Secondo ko in campionato, sempre in casa, contro un’altra big (in precedenza era stato il Siracusa a violare il manto erboso del «D’Alcontres-Barone»).

L’Acquedolci impone l’alta alla corazzata Giarre

L’Acquedolci si è presa la copertina di questo turno. I biancoverdi hanno battuto il Giarre, grazie ad un sontuoso Carrello e ad una prova di gruppo sopra le righe. La squadra allenata da Pippo Perdicucci vesta i panni di outsider del girone e, adesso, non si pone limiti.

Jonica: blitz e balzo importante in classifica

La Jonica zitta zitta sale a quota 9 in classifica, insieme con una serie di squadre che hanno un budget decisamente diverso dai santateresini. Vittoria di misura con una zampata di Esposito a catania contro l’Atletico e con l’imminente inaugurazione del rinnovato impianto di casa le prospettive sono sempre più rosee.

Risultati 5^ giornata – girone B campionato di Eccellenza

Aci Sant’Antonio-Santa Croce 2-0 Acquedolci-Giarre 2-1 Ragusa-Acicatena 2-0 Atletico Catania-Jonica 0-1 Carlentini-Palazzolo 2-0 Igea-Enna 0-1 Aci S. Antonio-Santa Croce 2-0 Real Siracusa Belvedere-Catania San Pio X 1-0 Virtus Ispica-Siracusa 0-1

Classifica:

Giarre 12 Aci Sant’Antonio 12 Siracusa 10 Carlentini 10 Igea Virtus 9 Acquedolci 9 Santa Croce 9 Jonica 9 Enna 9 Virtus Ispica 7 Atletico Catania 6 Palazzolo 4 Ragusa 4 Real Sr Belvedere 4 Catania San Pio X 1 Acicatena 0

Nella foto, tratta dal profilo facebook dell’Acquedolci, l’esultanza a fine partita dei biancoverdi

