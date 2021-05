Domenica 30 maggio, lo skipper Sergio Davì a Messina per il Suzuki Experience

In attesa di cimentarsi con l’“Ocean to Ocean RIB Adventure”, che in autunno a bordo del gommone Prince 38 CC di Nuova Jolly lo porterà dal Mediterraneo al Pacifico, il gommonauta siciliano Sergio Davì domenica 30 maggio arriverà alla Marina del Nettuno di Messina per una delle 7 tappe del Suzuki Experience.

Il tour italiano – un duro allenamento di oltre 600 miglia in vista della grande impresa – è iniziato il 17 maggio ad Imperia, venerdì 28 maggio toccherà Lipari e domenica 30 farà tappa a Messina. La conclusione è prevista il 12 giugno alla Marina Arenella di Palermo, città natale di Sergio Davì.

A Messina, per testare la sua imbarcazione, il “Comandante” Sergio Davì si avvarrà della consulenza tecnica di Nautica Femminò, di Salvatore e Antonino Femminò, l’azienda messinese leader nella Sicilia orientale per l’assistenza e la vendita di accessori per la nautica, scelta dallo stesso Davì nel 2019 in occasione del suo Ice Rib Challenge Palermo/New York e di recente dal campione Maurizio Schepici nella conquista del nuovo record mondiale di Offshore Messina – Vulcano – Messina di circa 65 miglia nautiche in 51 minuti e 54 secondi insieme a Giampaolo Montavoci.

Nella tappa di Messina sarà presente anche uno dei 7 “Samurai del Mare” scelti da Suzuki Marine invitati ad essere protagonisti di un’avventura indimenticabile insieme Sergio Davì, skipper professionista, esperto internazionale di navigazione oceanica, e soprattutto appassionato di avventure estreme in gommone intorno al mondo, grazie alle quali è entrato nella storia della nautica internazionale.

L’arrivo di domenica 30 maggio a Messina, previsto nella corso della mattinata, consentirà di tornare ad accogliere nella perfetta cornice della Marina del Nettuno il grande navigatore solitario che da tanti anni, grazie alle sue imprese, porta in alto il nome della Sicilia in tutto il mondo. All’evento saranno presenti ospiti, autorità, e gli appassionati di nautica che vorranno visitare il Prince 38 CC di Nuova Jolly scelto da Davì per il Suzuki Experience.

Una nuova soddisfazione per Nautica Femminò che si conferma il partner delle grandi imprese, grazie alla sua grande esperienza ed affidabilità che in oltre 30 anni l’hanno fatta diventare leader nel settore dell’assistenza alla nautica da diporto.

