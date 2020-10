Coppa Italia Hockey. Il Cus Unime si prepara al big match contro Ragusa

Il Cus Unime hockey è pronta al big match di questo fine settimana. Domenica, infatti, è in programma la grande sfida contro l’HC Ragusa valida per la Coppa Italia. I padroni di casa ragusani si trovano a quota 9 punti in classifica nel Round 1 appaiati proprio ai messinesi. Una sfida, quindi, che sa tanto di spareggio con in palio il passaggio al Round 2.

Sognando Roma

Il programma della Coppa Italia prevede lo svolgimento del Round 2 a Roma. Il Cus Unime ha nel mirino di poter raggiungere la Capitale il prossimo 25 ottobre. Per questo motivo il match di domenica diventa fondamentale sotto tutti i punti di vista. Sul terreno di gioco del “Colajanni”, gli iblei partono leggermente favoriti nei pronostici sui messinesi. I padroni di casa hanno una migliore differenza reti che gli permette di poter giocare avendo a disposizione due risultati su tre. Tuttavia il verdetto passerà esclusivamente dal campo ed il Cus Unime ci arriva con un ruolino di marcia perfetto ed invidiabile. Ne è consapevole mister Giacomo Spignolo che crede nella forza della sua squadra: « Sarà una partita molto complicata sappiamo che non possiamo sbagliare niente ed il nostro unico risultato possibile è la vittoria. Di fronte, però, ci troviamo una squadra che ha fatto lo stesso nostro splendido percorso e, quindi, tutto può succedere. Tanti giocatori avversari li conosciamo bene perchè negli ultimi anni hanno vestito la nostra maglia, come ad esempio l’estremo difensore Alessandro Anselmi, ancora imbattuto in stagione, e sappiamo quindi che si tratta di un collettivo di assoluto valore. Noi, dal canto nostro, andremo a Ragusa per portare a casa un risultato positivo che, sappiamo già, sarà difficile da ottenere ma di certo non impossibile, soprattutto per le ottime prestazioni che i ragazzi hanno realizzato in queste prime uscite ».

I convocati

Tra le fila del Cus Unime hockey, tornano a disposizione Alberto Rinaldi ed Antonio Spignolo. Si trova ancora in fase di recupero il bomber Federico Cardella, mentre cresce l’attesa per l’ndiano Suresh Kumar. Questi i convocati per la sfida di Ragusa: De Domenico, Suresh Kumar, Romano, Sorte, Calabrese, Spignolo A., Ficarra, Siracusa, Malluzzo, Spignolo L.,Arena, Visalli, De Gregorio, Rinaldi, Auditore, Cardella. Allenatore Giacomo Spignolo.

Fischio d’inizio in programma alle ore 11.00. La gara sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Giuseppe Bandieramonte di Catania e Francesco Colletta di Palermo.

