Campionato Eccellenza. La 6^ giornata delle squadre messinesi

La sesta giornata del girone B del campionato di Eccellenza ha visto il Giarre battere l’Igea con un perentorio 4 a 0 e isolarsi in vetta alla classifica. Benissimo l’Acquedolci, vittorioso a Palazzolo. Male la Jonica, sconfitta a Taormina dal Real Siracusa Belvedere.

Stop per un mese al campionato dopo l’ultimo dpcm del premier Giuseppe Conte

La notizia del giorno, però, riguarda l’extra campo. Il dpcm firmato da Conte, nella giornata di oggi, interrompe per un mese le attività agonistiche per i campionati dilettantistici di portata regionale. Dall’eccellenza in giù, dunque, in tutta Italia sarà stop alle manifestazioni sportive. Fra i dilettanti si “salva” solo la serie D.

Igea travolta a Giarre nel big match di giornata

Tornando al calcio giocato, il Giarre si riabilita immediatamente battendo, al “Regionale”, l’Igea con un perentorio 4 a 0: Urso in gol nel primo tempo; nella ripresa a segno Concialdi e doppietta di Leotta. Partita ben giocata dagli etnei che condannano i barcellonesi alla seconda sconfitta consecutiva, ricacciandone le ambizioni di primato.

Blitz dell’Acquedolci, passo falso per la Jonica

Sorride ancora l’intraprendente Acquedolci che sbanca pure contro il Palazzolo con una rete del solito Ninni Carrello, salendo al terzo posto in graduatoria. A Taormina sconfitta la Jonica, che cede l’intera posta in palio al Real Siracusa Belvedere.

Per il resto pari con gol, tutti nel primo tempo, fra Enna e Ragusa (Valenca e Porto per gli iblei, rimonta dei gialloverdi con i gol di Lucero e Russo), da registrare il primo successo in campionato per l’Acicatena che ha la meglio, di misura, sulla Virtus Ispica.

Risultati 6^ giornata – Eccellenza girone B

Mascalucia San Pio X-Aci Sant’Antonio 0-0

Acicatena-Virtus Ispica 1-0

Enna-Ragusa 2-2

Giarre-Igea 4-0

Jonica-Real Siracusa Belvedere 0-1

Palazzolo-Acquedolci 0-1

Santa Croce-Carlentini (rinviata)

Siracusa-Atletico Catania (rinviata)

Classifica:

Giarre 15 Aci Sant’Antonio 13 Acquedolci 12 Siracusa* 10 Carlentini* 10 Enna 10 Igea Virtus 9 Santa Croce* 9 Jonica 9 Real Siracusa Belvedere 7 Virtus Ispica 7 Atletico Catania** 6 Ragusa* 5 Palazzolo 4 Acicatena 3 Mascalucia San Pio X 2

* una gara in meno

** due gare in meno

Nella foto, tratta dal profilo facebook dell’Acquedolci, una formazione dei biancoverdi

(1)