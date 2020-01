Calcio. L’Acr Messina ritorna a vincere: contro il San Tommaso finisce 1 – 0

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’Acr Messina fa bottino pieno contro il San Tommaso. La squadra di Zeman non esprime il suo miglior calcio, soffrendo più del previsto, trovando il gol a fine gara grazie al solito Crucitti, unico marcatore di giornata. Per il Messina ritorna una vittoria che mancava da tre giornate.

Inizia la gara e la prima azione capita agli irpini: al 6′ con Mannone tocca in piena area, ma Avella para sicuro. Al 16′ ci prova Rossetti, ma il centravanti giallorosso viene chiuso sul fondo. Dopo trenta minuti di gioco la partita è bloccata: entrambe le squadre provano ad imbastire occasioni da gioco ma con scarsi risultati, rendendo facile la vita per i portieri. Al 45′ gli irpini, su un lancio dalle retrovie, avrebbero l’occasione di passare in vantaggio. Sabatino si libera in area con un sombrero, ma la sua conclusione centra in pieno Avella, sprecando un’ottima da gol. Dopo questa azione finisce un primo tempo noioso con un giusto 0-0.

Inizia la ripresa e mister Zeman getta nella mischia il nuovo arrivato Arcidiacono, al posto di un deludente Sampietro. Al 15′ Crucitti ci prova, ma il doppio tentativo dell’ex Cittanovese viene respinto in corner dalla difesa biancoverde. L’Acr Messina sembra essere uscito dalla partita, con il solo Arcidiacono che cerca di far saltare il banco. Al 40′ arriva un insperato vantaggio per i giallorossi. Lancio lungo dalla difesa, Rossetti sfiora il pallone, e Crucitti si esibisce in una splendida girata al volo di sinistro, marcando un gol di pregevolissima fattura tecnica, portando in vantaggio la squadra giallorossa. Nei minuti finali, gli uomini di Zeman sprecano alcune ripartenze abbastanza semplici, il San Tommaso non punge e la partita finisce con la vittoria di misura del Messina.

La squadra di Zeman soffre troppo contro un avversario modesto come il San Tommaso, ma l’importante era portare a casa i tre punti per restare in corsa per i playoff.

TABELLINO

Messina-San Tommaso 1-0

Marcatore: Crucitti al 40’pt

MESSINA: Avella, Saverino, Fragapane, Sampietro (dal 1’st Arcidiacono), Ungaro, Bruno, Lavrendi, Buono (dal 20’st Manfrè), Rossetti (dal 42′ Cristiani), Crucitti, Cafarella (dal 20’st De Meio). In panchina: Pozzi, Cinquegrana, Bossa, Bonasera. Allenatore: Karel Zeman

SAN TOMMASO: Landi, Cambiase, Madonna, Colarusso, Mannone, Pagano, Alleruzzo (dal 34′ st Savarise), Castro, Sabatino (dal 31′ st Moffa), Konate, Massaro. In panchina: Dose, Falivene, Zollo, Cuciniello, Raiola, Colucci,Stoia. Allenatore: Stefano Liquidato.

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo

Assistenti: Ionut Eusebiu Nechita di lecco e Matteo Taverna di Bergamo

Ammoniti: 8’st Crucitti (M), 13’st Bruno (M), 13′ st Alleruzzo (ST), 24′ st Madonna (ST), 42′ st Fragapane (M), 42′ st Colarusso (ST)

Recupero: primo tempo 1′, secondo tempo 4′

