Calcio a 5, serie A2. Siac Messina ancora sconfitta

Seconda sconfitta consecutiva per la Siac Messina che scivola pure a Taranto e rimane in coda alla classifica a zero punti.

Prestazione non da buttare, il crollo alla distanza

La prestazione della Siac Messina in Puglia è stata positiva, nonostante il ko. Rispetto alla partita della prima giornata con il Città di Cosenza, i messinesi hanno evidenziato progressi nei meccanismi di gioco, ma non sono bastati per evitare la sconfitta. Le poche rotazioni e una condizione fisica ancora non ottimale hanno pesato e, dopo un primo tempo chiuso in parità, i ragazzi di D’Urso hanno ceduto alla distanza, inanellando la seconda sconfitta consecutiva.

Primo tempo in equilibrio, nella ripresa il Taranto dilaga

Taranto in vantaggio al 5’ con Di Pietro, che sfrutta un’incertezza difensiva degli avversari. Trascorrono sei minuti per il raddoppio firmato da De Risi. Orgogliosa è la reazione dei peloritani, che riequilibrano la situazione in 30”. Al 17’35” Adrian Gonzalez Varela dimezza le distanze con un millimetrico rasoterra, poi, pochi istanti dopo (18’05”), serve ad Aleandro La Rosa l’assist del 2-2. E con un destro di Antonio Colavita, che coglie il palo, i messinesi hanno pure la palla per il clamoroso sorpasso.

Ad inizio ripresa, i pugliesi si riportano, però, avanti grazie alla spettacolare rete di Lacatena. Con il trascorrere inesorabile del tempo, sfruttano le maggiori rotazioni per assicurarci il successo con i gol di Solidoro e ancora Di Pietro. Da segnalare, altri tre “legni”, colpiti due dalla New Taranto ed uno, nel finale, da Andrea Nicolosi per la Siac.

NEW TARANTO-SIAC MESSINA 5-2 (2-2 p.t.)

Marcatori: 5’ e 10’ st Di Pietro; 11’ De Risi; 17’ Varela; 18’ La Rosa; 2′ st Lacatena; 16′ st Solidoro;

New Taranto: Ventimiglia, Lacarbonara, Loconte, Solidoro, Salvo, De Risi, Masiello, Da Silva, Lacatena, Pozzovivo, Di Pietro, Bianco. All. Reale.

Siac Messina: Venuto, La Rosa, Varela, Piccolo, A. Colavita, Bruno, Nicolosi, Farinella, L. Colavita, Di Rosa, Fernandez. All. D’Urso.

Arbitri: Lamanuzzi di Molfetta e Costrino di Termoli (cronometrista Palmisano di Taranto).

Risultati seconda giornata – serie A2 girone D

Città di Melilli-Orsa Viggiano 3-2

Bernalda-Gear Piazza Armerina 5-6

Città di Cosenza-FF Napoli (rinviata)

Futsal Polistena-Bovalino 6-1

Regalbuto-Cataforio 1-0

New Taranto-Siac Messina 5-2

Classifica:

New Taranto 6 Città di Melilli 6 Futsal Polistena 4 Città di Cosenza 3 Regalbuto 3 Bernalda 3 Gear Piazza Armerina 3 Orsa Viggiano 1 FF Napoli 0 Siac Messina 0 Cataforio 0 Bovalino 0

Nella foto, tratta dal profilo ufficiale della Siac Messina, la squadra peloritana in panchina a Taranto

