Calcio a 5, serie A2. Per la Siac Messina è derby con il Regalbuto

Sarà derby, nella terza giornata del campionato di calcio a 5 di serie A2, fra la Siac Messina e il Regalbuto. La partita si svolgerà al “PalaMili” alla luce dell’indisponibilità del “PalaNebiolo”, impianto indicato dai peloritani, ad inizio stagione, per la disputa dei match casalinghi.

I biancazzurri si troveranno di fronte un avversario di spessore, che nel precedente turno ha conquistato 3 punti contro il Cataforio. Rinviata, invece, la gara d’esordio con il Napoli per via dei casi di positività al covid-19 dei partenopei (unica squadra a non aver ancora esordito).

Per quel che concerne l’organico a disposizione, coach D’Urso valuterà le condizioni fisiche del portiere spagnolo Alberto Fernandez Dominguez e dell’egiziano Ahmed Abdelbaky, reduci da problemi muscolari. Con ogni probabilità, infine, arriveranno altri due rinforzi in queste ultime ore di mercato.

Arbitreranno il derby, che si preannuncia interessante, i signori Massimo Seminara e Tullio Graziano, entrambi di Palermo. Cronometrista Davide Salvatore Fonti di Caltanissetta.

Le parole di mister D’Urso: «Regalbuto squadra forte, ma ci proveremo»

Il tecnico dei messinesi, Salvatore D’Urso, è consapevole dell’importanza del match con gli ennesi. Bisogna muovere la classifica per evitare di perdere l’entusiasmo dei primi giorni di lavoro: «Ci attende un impegno difficile, inutile nasconderlo, il Regalbuto è una formazione blasonata, di qualità e ben allenata da Alfredo Paniccia. Noi siamo migliorati a Taranto rispetto alla sfida contro il Città di Cosenza, ma dobbiamo ancora crescere parecchio. Cercheremo di mettere il più possibile in difficoltà gli avversari, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo».

Il programma completo della terza giornata in serie A2 – girone D

Bernalda-Città di Melilli

Bovalino-FF Napoli

Cataforio-Futsal Polistena

Piazza Armerina-Taranto

Orsa Viggiano-Città di Cosenza

Siac Messina-Regalbuto

Classifica:

Taranto 6 Città di Melilli 6 Futsal Polistena 4 Città di Cosenza 4 Regalbuto 4 Bernalda* 3 Piazza Armerina* 3 Orsa Viggiano 1 FF Napoli* 0 Cataforio 0 Siac Messina 0 Bovalino 0

*una gara in meno, * due gare in meno

Nella foto, tratta dal profilo della Siac Messina, una fase di un allenamento

(5)