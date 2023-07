Internet speed test: cos’è, a cosa serve e come farlo?

Lo speed test oggi si propone come uno dei tool online più utili in assoluto. Si tratta infatti di una wep app che consente di misurare la velocità della nostra connessione Internet, sia in download che in upload, consentendoci così di valutare le sue performance basandoci su dati concreti. In sintesi, serve per verificare se il provider da noi scelto sta fornendo un servizio di qualità, e per diagnosticare eventuali problemi di connessione. inoltre, è bene ricordare che la velocità della connessione può influenzare la nostra esperienza online, dallo streaming video alla navigazione web, dal gaming all’uso di applicazioni cloud. Ecco perché bisogna sempre tenerla sotto controllo.

Come fare lo speed test della connessione Internet

Per eseguire questa prova avrai bisogno di un dispositivo connesso alla rete (come un computer, uno smartphone o un tablet) e di un sito web o una app in grado di offrire lo strumento per l’Internet speed test, come questa pagina. Il processo è molto semplice e immediato, dato che servono pochissimi passaggi. Per prima cosa, bisogna aprire il sito o l’app, per poi individuare il pulsante per avviare il test della connessione Internet.

Una volta premuto il bottone, l’applicazione inizierà a misurare la velocità di download e upload della connessione Internet, oltre alla latenza, semplicemente scaricando e inviando dei pacchetti di dati. Questi ultimi, per la cronaca, verranno poi cancellati dal computer al termine delle operazioni. Finito il test, la schermata della pagina mostrerà i risultati: se i numeri sono vicini a quelli garantiti dal provider, significa che la connessione è buona e non ha nessun problema. In caso contrario, sarà il caso di contattare il fornitore per chiedere spiegazioni.

Cos’è e a cosa serve il test della velocità di navigazione?

Il test in questione, come detto, è un servizio online che permette di capire a quale velocità i dati vengono inviati e ricevuti attraverso la nostra connessione internet. Questo controllo è fondamentale per assicurarsi che il provider di servizi Internet (ISP) rispetti i termini del contratto che ha firmato con noi. Se la velocità di download o upload è significativamente più lenta di quella prevista, può esserci un problema tale da richiedere un intervento immediato da parte della società di fornitura.

La lentezza, infatti, può impattare negativamente su una serie di attività online che richiedono un flusso di dati importante e continuo. Per capirlo, basta citare operazioni come il gaming in multiplayer e lo streaming online di film e serie TV. Al contrario, una connessione Internet veloce e affidabile può consentire di svolgere tali attività senza problemi, il che include anche il lavoro in remoto (per gli smart workers).

Speed test online: è realmente affidabile?

In genere, questi test forniscono un’indicazione abbastanza accurata della velocità della nostra connessione. Di contro, è importante considerare alcuni fattori che possono influenzarne i risultati, come ad esempio l’orario in cui viene effettuato il test, il numero di dispositivi collegati alla stessa rete, e l’affidabilità dell’applicazione utilizzata per eseguire la prova. Proprio per questo motivo, è sempre il caso di scegliere lo speed test con molta attenzione.

