Sei serie tv horror da vedere per la vostra maratona di Halloween

Avete comprato il costume, preparato il trucco, cucinato qualcosa, ma non avete ancora scelto la serie tv horror da vedere per la vostra maratona di Halloween? Poco male, ci abbiamo pensato noi, attingendo ai cataloghi delle piattaforme di streaming disponibili in Italia. Tra prodotti cult e novità appena uscite, ecco sei consigli su cosa guardare nella notte del 31 ottobre.

Sei serie tv horror da vedere ad Halloween

Le serie tv horror consigliate da vedere durante la vostra maratona di Halloween sono sei, ma con qualche suggerimento “nascosto”. Ecco l’elenco completo.

The Haunting of Hill House

Ispirata al celebre romanzo di Shirley Jackson – la Regina dell’horror che ha ispirato lo stesso Stephen King –, The Haunting of Hill House è la prima stagione di una serie antologica di Mike Flanagan dedicata ai capolavori della letteratura dell’orrore e in particolare alle case infestate.

Di cosa parla? Nell’estate del 1992 la famiglia Crain – i genitori e i loro cinque figli – si trasferiscono a Hill House per rimettere in sesto la villa e poi rivenderla con l’obiettivo di usare i soldi guadagnati per costruire una casa propria. La loro permanenza lì, però, si rivela più lunga del previsto. All’interno della casa iniziano a verificarsi fenomeni misteriosi, che porteranno a una grande tragedia. Ventisei anni dopo, la famiglia Crain si incontra di nuovo a seguito di un tragico evento che li condurrà, in un modo o nell’altro, a Hill House. I piani temporali si intrecciano, i membri della famiglia si trovano costretti a fare i conti con i fantasmi del loro passato.

Hill House è la prima stagione di una serie antologica, è composta da 10 episodi ed è autoconclusiva. La seconda stagione, Bly Manor, è invece ispirata alle opere di Henry James, e in particolare a Giro di vite. La struttura è simile, gli attori sono gli stessi, ma la storia e i personaggi sono differenti. Anche qui al centro di tutto c’è una casa infestata di fantasmi. Entrambe le stagioni sono disponibili su Netflix.

Penny Dreadful

Restiamo in ambito letterario con Penny Dreadful, serie tv che prende il nome dai racconti horror che venivano venduti a basso prezzo, un penny appunto, nell’Inghilterra del XIX secolo. La serie, che conta nel cast attori del calibro di Timothy Dalton, Eva Green, Josh Hartnett e Billy Piper, è ambientata nell’Inghilterra vittoriana e ripesca i “mostri” della letteratura gotica e dell’orrore, dal dottor Frankenstein e la sua Creatura, a Dracula, passando per licantropi, streghe e Dorian Gray. L’ideale, insomma, per Halloween.

La serie è composta da tre stagioni, per un totale di 27 episodi, è conclusa ed è disponibile in streaming su NowTv. Recentemente è stato realizzato uno spin off dal titolo Penny Dreadful: City of Angels, disponibile su Paramount e NowTv.

Midnight Mass

Altra serie tv horror di Mike Flanagan – perfetta da vedere durante la vostra maratona di Halloween, visto che è composta solo da 7 episodi ed è autoconclusiva – è Midnight Mass. Ambientata nella minuscola Crockett Island, la serie prende il via dal ritorno a casa di Riley Flinn, giovane appena uscito di prigione e dall’arrivo sull’isola di un affascinante prete che attira l’attenzione di tutta la cittadina. Al contempo, iniziano a verificarsi fatti inspiegabili e morti improvvise. Serie tv claustrofobica, non adatta a tutti, Midnight Mass ha un ritmo lento ma tiene alta la tensione per tutti e sette gli episodi. Al centro, il rapporto dell’uomo con la fede.

La miniserie è disponibile in streaming su Netflix.

The Sandman

Passiamo ora a The Sandman, serie tv approdata su Netflix ad agosto e tratta dalla serie cult a fumetti dello scrittore inglese Neil Gaiman (che ha scritto anche Coraline, NessunDove, American Gods, Good Omens e tantissimo altro).

Di cosa parla? Protagonista è Sandman, l’uomo della sabbia, per noi Morfeo (dio dei sogni della mitologia greca), uno degli Eterni, che viene rapito e intrappolato per circa 100 anni da uno stregone (che credeva di aver invocato sua sorella, Morte). Al suo ritorno, si troverà privato dei suoi amuleti, e quindi in parte dei suoi poteri, e troverà il Regno dei Sogni completamente mutato. Da lì la ricerca dei propri poteri e l’inizio del suo viaggio nel Regno della Veglia.

Onirico e strabiliante, popolato da personaggi inquietanti, ispirati alla religione, alla mitologia e alla letteratura, Sandman è l’opera più famosa di Neil Gaiman, che l’ha consacrato come uno degli autori più importanti dei nostri tempi. Consigliamo, naturalmente, anche la lettura dei fumetti; ma se per Halloween siete ancora in cerca di una serie tv horror da guardare (che non faccia però poi così paura) The Sandman potrebbe fare al caso vostro.

The Sandman è disponibile in streaming su Netflix, è composta da 10 episodi (più uno speciale). A differenza delle altre suggerite in questo articolo, non è autoconclusiva né completa, ma sono in programma nuove stagioni.

American Horror Story

Nata dalla mente di Ryan Murphy (Dahmer, Screen Queens, American Crime Story e, sorprendentemente, Glee), American Horror Story è una serie antologica con all’attivo 10 stagioni. Ogni stagione è dedicata a un tema horror diverso e ha un sottotitolo diverso. Consigliamo, in particolare, Murder House, che racconta di una famiglia che va a vivere in una casa infestata; Asylum, ambientata in un manicomio dove una giornalista va sotto copertura per mostrare gli orrori che vengono compiuti al suo interno e si trova davanti qualcosa che non poteva neanche immaginare; Freak Show, ambientato in un circo; Hotel, con Lady Gaga e Matt Bomer nei panni di due vampiri; Coven, ambientato all’interno di una congrega di streghe.

Un’avvertenza: American Horror Story è una serie molto cruda, violenta, politicamente scorretta e disturbante, quindi bisogna avere lo “stomaco” pronto e il gusto per il macabro, anche quando è molto sopra le righe. Per il resto, è un’ottima serie, profondamente umana, popolata da “mostri” per i quali – per lo più – è impossibile non provare empatia.

Tutte le 10 stagioni di American Horror Story sono disponibili su Disney Plus, dove è possibile trovare anche lo spin off American Horror Stories. È possibile vedere una sola stagione senza aver visto le precedenti e senza andare avanti con le successive perché ogni storia è autoconclusiva (sebbene ci siano dei piccoli elementi che legano l’intera serie).

Cabinet of Curiosities

Questa ve la consigliamo “a occhi chiusi” perché non l’abbiamo ancora vista. È approdata su Netflix il 25 ottobre, giusto in tempo per rientrare tra le serie tv horror da guardare a Halloween. Stiamo parlando di Cabinet of Curiosities (in italiano La stanza delle meraviglie) e ve la suggeriamo perché porta la firma di Guillermo Del Toro (La forma dell’acqua, Il labirinto del Fauno, Hellboy).

Si tratta di una serie antologica composta da una stagione di otto episodi. Ogni puntata, della durata di 60 minuti, viene introdotta dallo stesso Del Toro (un po’ come fece Alfred Hitchcock con Alfred Hitchcock presents), e racconta una storia horror diversa attingendo al gotico e al Grand Guignol (teatro nato a Parigi sul finire dell’Ottocento, specializzato in spettacoli macabri e violenti).

La serie è disponibile su Netflix.

(10)