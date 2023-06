Gas e luce a Messina: la spesa è inferiore rispetto alla media nazionale

Per le bollette luce e gas a Messina si spende meno sia della media nazionale sia di quella regionale. Grazie ai consumi inferiori, i costi si mantengono bassi. Per risparmiare ancora di più si può andare a caccia delle tariffe più convenienti del mercato. Mettendo a confronto le offerte gas e luce del mercato libero disponibili sul comparatore di Segugio.it si può beneficiare di un risparmio complessivo che supera i 500 euro all’anno.

Quanto si spende per le bollette nel mercato di maggior tutela

Chi vive in provincia di Messina ed è nel regime di maggior tutela dell’elettricità e del gas spende meno che nel resto d’Italia. La differenza nella spesa è del 2% per la bolletta elettrica e del 9% per la bolletta del gas.

In totale, la spesa 2023 per le bollette luce e gas nel regime tutelato ammonta a 2.614 euro, contro i 2.762 della media nazionale. La spesa è distribuita piuttosto equamente tra la bolletta dell’elettricità e quella del gas: si spendono all’incirca 1.300 euro all’anno per ciascuna delle due utenze.

Osservando i dati elaborati da Segugio.it si nota come la situazione cambi in modo piuttosto netto se si passa dal regime tutelato al mercato libero. Grazie alla competizione tra i diversi fornitori si può beneficiare di prezzi più bassi rispetto a quelli praticati dall’ARERA e risparmiare fino a 500 euro.

La spesa per le bollette luce e gas a Messina nel mercato libero

Passare al mercato libero permette di risparmiare fino a 500 euro all’anno. Secondo le stime fatte da Segugio.it, infatti, la spesa per le bollette luce e gas a Messina per il 2023 scegliendo le tariffe più convenienti del mercato scende a 2.110 euro.

Il dato della spesa per chi vive in provincia di Messina è più conveniente sia rispetto alla spesa media regionale, pari a 2.222 euro, sia rispetto al dato nazionale, pari a 2.211 euro.

Scegliendo le tariffe più convenienti si arriva a un risparmio complessivo di 504 euro. La quota di risparmio maggiore è riferita alla bolletta elettrica: grazie alle offerte più competitive del mercato libero la spesa annua si riduce di oltre 330 euro. Per la bolletta del gas il risparmio è più contenuto ma comunque apprezzabile: considerando dei dati di consumo medi la spesa si abbassa di circa 160 euro all’anno.

Per riuscire a trovare le offerte luce e gas che consentono di massimizzare il risparmio si può usare il comparatore di tariffe di Segugio.it. Il servizio è gratuito e permette di mettere a confronto le proposte di vari fornitori di energia elettrica e gas.

Avendo a portata di mano le bollette si può avere un risultato ancora più preciso: è sufficiente inserire i dati relativi al proprio consumo annuo espresso in kWh o in Smc o far analizzare la bolletta per avere un’indicazione delle tariffe più basse del mercato.

Nell’analizzare le tariffe luce e gas è importante tener conto sia dell’importo stimato delle bollette sia dei costi fissi richiesti dai singoli fornitori. Sul mercato libero è inoltre possibile scegliere tra tariffe bloccate, in cui l’importo non varia per tutto il periodo previsto dal contratto, e tariffe indicizzate, il cui importo è legato all’andamento di un indice di riferimento. Normalmente i fornitori di luce e gas italiani prendono come riferimento l’indice PUN per il calcolo della bolletta elettrica e l’indice PSV per la bolletta del gas.

Per riuscire a risparmiare sulle utenze domestiche può essere utile anche prendere in considerazione le cosiddette offerte dual fuel. In questo caso si sottoscrive il contratto di fornitura luce e gas con una stessa società e, pur mantenendo separate le due forniture, si riceve un’unica bolletta.

