Conto corrente online: arriva WebSella

I conti correnti sono strumenti finanziari ormai di uso comune che consentono a chiunque di gestire il proprio denaro in totale sicurezza.

Sempre più spesso oggi alla versione tradizionale del conto corrente, aperto allo sportello dell’istituto bancario che lo eroga, si affianca il conto corrente online.

Conto corrente online: i dati

Secondo le ultime ricerche in Italia gli utenti sono sempre più proiettati verso l’online. Il 50% degli italiani gestisce il proprio conto online, con dati in continua crescita negli ultimi anni.

A scegliere la banca online sono principalmente i giovani tra i 18 e i 24 anni, ma la tendenza è equamente distribuita in tutte le fasce d’età, fino ai 50 – 60 anni. A cambiare sono spesso gli strumenti utilizzati, smartphone per i più giovani, PC per le altre età.

I motivi della scelta riguardano i bassi costi di gestione (è stato infatti dimostrato come un conto online riduce i costi di oltre il 90% su spesa annuale), la trasparenza dei costi e la praticità di gestione.

Il conto corrente online: tutti i vantaggi

Un conto corrente online consente di avere accesso a tutte le abituali operazioni tramite un comodo servizio di internet banking: in qualunque momento, ovunque voi siate, potrete avere sotto controllo la vostra situazione economica.

Vediamo nel dettaglio i principali vantaggi nel gestire un conto online:

Comodità e praticità. Tra i numerosi vantaggi il primo posto spetta indubbiamente alla comodità. Accedere alla propria banca in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora, comodamente dal proprio PC o smartphone, ovunque voi siate e senza dovervi recare fisicamente in filiale è quanto di più vantaggioso si possa richiedere ad un servizio bancario: massima autonomia e libertà nella movimentazione del proprio denaro!

Convenienza economica . Altro aspetto particolarmente apprezzato da chi utilizza un conto online è la sua economicità. Il conto online generalmente azzera i costi di apertura, così come quelli di gestione di tutte le normale operazioni bancarie.

. Altro aspetto particolarmente apprezzato da chi utilizza un conto online è la sua economicità. Il conto online generalmente azzera i costi di apertura, così come quelli di gestione di tutte le normale operazioni bancarie. Sicurezza e affidabilità. Se un tempo i conti correnti online venivano visti con un filo di sospetto e ritrosia, oggi lo sviluppo tecnologico e dei sistemi di controllo ne ha incrementato la sicurezza, rendendoli strumenti del tutto affidabili.

Va specificato inoltre, che ogni conto corrente online propone caratteristiche particolari e specifici vantaggi, da valutare caso per caso in particolare sulla base delle proprie esigenze. Tra le tante soluzioni presenti sul mercato una delle più apprezzate è il ContoWebSella.

Le caratteristiche del conto WebSella

Il conto WebSella è il conto online proposto da Banca Sella. Totalmente low cost, il conto WebSella offre ai clienti della banca la possibilità di compiere tutte le operazioni bancarie, in modo ancora più semplice e immediato, con un’operatività online e in filiale.

Un primo aspetto particolarmente vantaggioso è che il conto WebSella è totalmente a zero spese: non prevede infatti spese di apertura, né il pagamento di alcun canone annuo; i bonifici online sono gratuiti così come lo sono la carta di debito e di credito a patto che le si richiedano all’apertura del conto; la domiciliazione delle utenze è gratuita come lo è infine il prelievo ATM dalla stessa banca.

L’unico costo fisso previsto è l’imposta di bollo solo nel caso in cui la giacenza sia superiore ai 5 mila euro; in questo caso, come stabilito dalla Legge, bisognerà corrispondere la cifra di 34,20 euro annuali.

Altri costi variabili riguardano i bonifici effettuati allo sportello, il prelievo ATM presso banche diverse o l’invio dell’estratto conto cartaceo tramite posta.

Il mobile banking dal proprio smartphone è gratuito per i primi 3 anni dall’apertura; poi il costo è di 1 euro l’anno.

Collegate a WebSella è inoltre possibile richiedere gratuitamente una carta di debito Cirrus Maestro Basic e una carta di credito utilizzabile su circuito Visa o Mastercard, con plafond di 1300 euro mensili, debito rimborsabile “a saldo” alla fine del mese oppure diviso in rate.

Queste caratteristiche rendono il conto online WebSella particolarmente vantaggioso e conveniente per chi intende operare esclusivamente online. Di contro, se accanto alle operazioni tramite internet si ha la necessità di recarsi spesso allo sportello, i costi potrebbero aumentare e azzerare la convenienza.

