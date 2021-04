“From Scratch”: tre attori siciliani nella nuova miniserie Netflix

Si intitola “From Scratch” ed è la nuova miniserie originale di Netflix in uscita tra poco che racconta di una donna americana interpretata da Zoe Saldana che si innamora di un chef siciliano conosciuto in Italia, interpretato da Eugenio Mastrandrea.

La miniserie – prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon – è tratta dal bestseller autobiografico di Tembi Locke dal titolo “From Scrath: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home” uscito nel 2019. Nel cast anche i siciliani, Lucia Sardo, Paride Benassai e Roberta Rigano.

“From Scratch”, un amore dal sapore siciliano

La protagonista di “From Scratch”, che uscirà su Netflix, è Zoe Saldana (The Terminal, Avatar) che durante il suo periodo di studi a Firenze si innamorerà di uno chef siciliano, Eugenio Mastrandrea (La fuggitiva, in onda su Rai1). I due decideranno di trasferirsi a Los Angeles e vivere un amore tra culture – apparentemente – opposte.

Nel cast anche tre attori siciliani. Lucia Sardo interpreta FIlomena, la mamma di Mastrandrea, legata alle tradizioni siciliane. Paride Benassai, nel ruolo di Giacomo, il padre di Mastrandrea, patriarca orgoglioso e, infine, Roberta Rigano, la sorella del protagonista.

(15)