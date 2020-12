Quali libri regalare a Natale? Ecco i consigli dei librai di Messina

Avventura, suspense, amore e magia, una storia ben raccontata è spesso la migliore compagnia. In questi giorni caotici, passati alla ricerca del dono perfetto, abbiamo pensato di darvi una mano nell’impresa e abbiamo interpellato sette librai di sette diverse librerie di Messina per farvi (e farci) consigliare dei bei libri da regalare in questo Natale 2020 così fuori dall’ordinario.

Ogni libreria è diversa, ogni libraio ha i suoi gusti, ma tutti hanno in comune una cosa: l’amore per i libri e la voglia di condividere con i propri clienti i titoli più belli, quelli più emozionanti e sofferti, quelli più divertenti, quelli che sanno vi conquisteranno. Nelle scorse settimane siamo andati in sette librerie di Messina – Bonazinga, La Casa di Giulia, Ciofalo (Mondadori Bookstore), Colapesce, Doralice, Feltrinelli Point, La Gilda dei Narratori – e ci siamo fatti consigliare, in pillole, qualche libro da mettere sotto l’albero.

Libri da regalare a Natale: i consigli delle librerie di Messina

Saghe familiari, romanzi d’avventura, fantasy per grandi e piccini, libri per imparare a conoscere la società e ad apprezzare e comprendere le differenze già da bambini, novità letterarie di piccole case editrici indipendenti, grandi ritorni di autori e autrici mai dimenticati e indimenticabili: ogni libreria ha scelto per i lettori di Normanno tre libri diversi. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. Ecco i consigli dei librai di Messina per il Natale 2020.

(20)