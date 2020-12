A Messina il camion del Natale Coca-Cola: domani il Christmas Truck sfilerà per la città

Aguzzate la vista, arriva il “Christmas Truck”: domani il camion rosso di Natale della Coca-Cola sfilerà per le vie di Messina per donare un po’ di musica natalizia e di allegria a grandi e piccini. Per tutto il pomeriggio sarà possibile incrociarlo in giro per il centro città. Vediamo quale sarà il suo percorso prima di lanciarsi alla volta di Palermo e Catania.

Il Comune di Messina ha aderito alla campagna promossa da Coca Cola e dal banco alimentare in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà domani, giovedì 17 dicembre 2020. Per evitare assembramenti e rispettare le normative anti-covid, il “Christmas Truck” dell’azienda produttrice della bibita gassata più famosa del mondo non sosterà in città, ma si limiterà a transitare per le strade di Messina, trasmettendo comunque musica natalizia.

Ecco da quali strade di Messina passerà il camion di Natale della Coca Cola tra le 14.00 e le 22.00 di domani, giovedì 17 dicembre: svincolo autostradale Messina-Centro, lungo il viale Europa e le vie La Farina, Campo delle Vettovaglie, Luigi Rizzo, Vittorio Emanuele II, della Marina Russa, piazza Unità d’Italia, viale della Libertà, viale Giostra, via Garibaldi, corso Cavour, viale Boccetta e svincolo autostradale Messina – Boccetta.

Il Christmas Truck sarà scortato dalla Polizia Municipale lungo tutto il tragitto e poi proseguirà il tour in Sicilia nelle città di Catania e Palermo.

