Tutti su le maschere! Carnevale Messina 2023: il programma degli eventi

Maschere eccentriche, vestiti ironici, dolci tradizionali e divertimento: a Messina arrivano i festeggiamenti del Carnevale 2023. Da giovedì 16 a martedì 21 febbraio un piccola rassegna, programmata dall’Amministrazione Basile, animerà il centro città con una serie di eventi. Si parte con la sfilata di viale San Martino, quest’anno dedicata agli Addams (dopo il successo della serie su Netflix firmata da Tim Burton); si passa poi al teatro di marionette per i più piccoli e alle degustazioni per i più grandi.

Tra gli ospiti del Carnevale 2023 di Messina, infatti, ci saranno Lillo Freni, Francesco Arena e Pasquale Caliri, Ambasciatori del Gusto, per un incontro dedicato proprio alle tradizioni. «Una delle cose su cui punta il progetto di Messina Città degli Eventi – ha detto l’Assessore Carlotta Previti – è la valorizzazione dei nostri punti di forza, come la gastronomia».

Tra chiacchiere e pignolata

Carnevale fa rima con gusto e a Messina non possono mancare i dolci tipici: la pignolata, le chiacchiere e anche il panino di cena. «Da custodire – ci racconta Freni – c’è sicuramente la pignolata, il dolce per eccellenza di Carnevale, che viene mangiato tutto l’anno perché è buonissimo. Ma anche i cannoli siciliani, veniva consumato tantissimo nella settimana di Carnevale».

Per Francesco Arena non possono mancare le chiacchiere; «Sono il dolce da forno per antonomasia. E nello stesso periodo inizia la produzione del panino di cena per aspettare la Pasqua». E che abbinamenti possiamo fare con questi due prodotti buonissimi? «La chiacchiera è quella classica, solo con degli aromi di arance e limoni, ma oggi il mercato vuole il pistacchio e il cioccolato. Il panino di cena va rigorosamente mangiato il lunedì di Pasqua con l’uovo di Pasqua». «Di tradizione e identità – spiega Pasquale Caliri – ne parleremo a lungo nel nostro incontro, per quanto mi riguarda la cosa che mi piace mangiare a Carnevale è la pignolata di Lillo Freni».

Carnevale 2023 Messina: tutti gli eventi

, ore 17:00 – a S. Maria Alemanna “SDIRRILUNI: dolci e costumanze del Carnevale. La tavola è festa. Cibo riti e ricette di Sicilia” con la giornalista Valeria Zingale e la scrittrice Anna Martano. Presentazione del libro con il Maestro Pasticciere Lillo Freni. Seguirà firmacopie e assaggio di pignolata; ore 17:30 – a piazza Cairoli “Mabo’ Band itinerante”; martedì 21 febbraio, ore 16:00 – a Villa Dante: “Crazy Dreams Circus festa in maschera più degustazione dolci di Carnevale”.

