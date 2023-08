Messina, a Villa Dante arriva la prima edizione della “Notte della Tarantella”

Riscoprire i suoni, i canti e i balli della tradizione siciliana circondati dal verde: l’Arena Villa Dante di Messina si prepara ad ospitare la prima edizione de “La Notte della Tarantella“, organizzata dall’associazione culturale messinese “I Cariddi G.s.c.d.“.

«Un affascinante viaggio attraverso l’isola – si legge nella nota di presentazione – al ritmo di coinvolgenti tarantelle, balletti, tamburellate e canti tradizionali legati ad antichissime ritualità ed eseguiti con arrangiamenti tra il genere musicale progressive folk e quello delle sonorità arcaiche».

Messina, tarantella a Villa Dante: le band presenti

Ad esibirsi all’Arena Villa Dante di Messina per la prima edizione de “La Notte della Tarantella” saranno artisti e band della tradizione musicale del sud, provenienti dalle principali città meridionali. Si ricordano: I Cariddi, la Compagnia siciliana musici e cantori, Canteballettu e Il Melograno. Non mancheranno gli artisti del “Tamburo a cornice” che, attraverso la musica, racconteranno la storia della loro terra.

Gli amanti del folklore siciliano potranno così riscoprire i suoni della tradizione e farsi trascinare dal ritmo incalzante della musica popolare: «Un miscuglio di suoni siciliani – si legge ancora – intende coinvolgere gli spettatori alla riscoperta e alla valorizzazione della musica tradizionale, nonché alla sua fusione con altri linguaggi musicali».

L’appuntamento per “La Notte della Tarantella” alla Villa Dante di Messina è per sabato 26 agosto a partire dalle ore 21.00, con ingresso gratuito. La manifestazione, patrocinata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari e dall’Unione folklorica mondiale, rientra nella rassegna “Estate in Villa”.

Prossimi eventi a Villa Dante

Prosegue quindi “Estate in Villa”, la rassegna di eventi artistici, culturali e musicali che si terranno nel polmone verde della città dello Stretto e che ci accompagneranno fino al 3 settembre 2023. I prossimi appuntamenti:

lunedì 28 agosto – “Musica con Pianoforte”

mercoledì 30 agosto – “Folklore In Festa – Premio Amicizia”

venerdì 1 settembre – “Franco Battiato’s Live Tribute Band”

domenica 3 settembre – “Da Li Munti A Lu Mari”.

