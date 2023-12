Messina. Delvento ospite del Capodanno in Piazza Duomo

Messina si prepara a salutare il 2023 e a dare il benvenuto al nuovo anno. Lo farà in Piazza Duomo con una serata all’insegna della musica. Tra i protagonisti di quella che sarà una vera e propria festa di Capodanno ci sarà anche Delvento, il cantautore messinese reduce dai Bootcamp di X-Factor 17 dove ha conquistato giudici e pubblico.

Dopo il successo della tappa messinese del suo “Carmelo tour” lo scorso 26 dicembre al Centro Multiculturale Officina, Delvento regalerà alla città un’altra occasione per ascoltare la sua musica, circondati da un’atmosfera unica, e assistere a un’esibizione che segnerà l’inizio di un nuovo anno promettente, ricco di musica e di emozioni. Sarà proprio lui che aprirà la serata e chiuderà l’evento del Capodanno di Messina salendo sul palco in Full Band dopo Il Radio Italia Party.

Delvento ci porta sul “Tetto del mondo”

È uscito venerdì 13 ottobre 2023 su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Ada Music Italy) il nuovo singolo del progetto Delvento. Il brano, dal titolo “Tetto del mondo“, è stato scritto, composto e prodotto dallo stesso Delvento, in occasione dei Bootcamp di X-Factor 17, andata in onda su Sky e NowTv nei giorni 5 e 12 ottobre. Il brano è parte di un doppio singolo dove sarà presente anche “Fiore di Maggio”, la cover di Fabio Concato cantata nella fase delle audition.

«La canzone esplora l’arrivo incerto in un mondo che sembra così lontano, eppure così pieno di avventure. È un viaggio che può sembrare spaventoso, ma che allo stesso tempo ti fa sentire in cima al mondo, anche quando ti ritrovi in fondo all’oceano. Ci sono momenti di ironia nella canzone, perché il successo,essendo solo un idealizzazione situazionista della realtà, non è sempre come te lo aspetti. Non sempre chi sta al top se la gode, e viceversa. È una riflessione sulla complessità del percorso artistico e sulla ricerca di realizzazione personale.

Quindi, se vi va, buttate un orecchio sull’elettronica pop di ‘Tetto del Mondo’. Spero che possa ispirarvi a seguire i vostri sogni e a ricordare che non importa dove vi troviate, potete sentirvi al top del mondo se vi sforzate al massimo e perseguite la vostra passione con determinazione. Grazie per l’ascolto».

Chi è Delvento

Cantautore Poliedrico, che sembra non riconoscere i confini del susseguirsi degli stili e del passare delle ere. Artista sotto distribuzione Ada Music Italy, in data 13 Dicembre 2022 si esibisce come ospite al Teatro Studio di Scandicci in occasione de “Il Tenco Ascolta” rassegna cantautorale organizzata dal ClubTenco.

Rientra tra i finalisti del concorso Area Sanremo 2022/2023 con il brano Cresta Dell’Onda, uscito poi su tutte le piattaforme in data 23/12/2023. Il 3 Febbraio 2023 pubblica un singolo intitolato “Sanremo” mentre il 9 aprile 2023 tiene la data 0 del VENTO PIANO Tour al Retronouveau di Messina. Il 3 Giugno 2023 vince i premi Miglior Testo, Miglior Arrangiamento, Miglior Esibizione Live e Premio Nino Cucinotta Live by Indiegeno al “Filia Fest” di Messina aggiudicandosi uno slot per Indiegeno 2023.

Durante il mese di Luglio 2023 entra a far parte della rosa dei concorrenti di X Factor 17, superando le Audition con 4 sì dei giudici davanti ai quali si è esibito con il brano “Fiore di Maggio” di Fabio Concato. Partecipa ai Bootcamp con il brano inedito “Tetto Del Mondo”.

