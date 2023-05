Messina aspetta lo Stretto Pride 2023: il concerto al Palacultura

A Messina proseguono gli eventi collaterali in attesa dello Stretto Pride 2023: appuntamento al Palacultura con “Sign Up For Your Rights – Come out for Your Freedom”, concerto e reading letterario a cura di Nutrimenti Terresti, compagnia teatrale diretta da Maurizio Puglisi, in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’etichetta discografia Tuma Records e il movimento R-Esistenza Poetica.

«Sarà un momento di condivisione – si legge nella nota –, per riflettere insieme sul delicato tema dei diritti LGBTQ+ e di ogni altra forma di discriminazione, accompagnato da tanta buona musica». Il programma prevede il concerto de La Stanza della Nonna insieme a Karmagally; Il Cuppari accompagnato dalla sua band composta da Simona Vita, Massimo Pino e Peppe Pullia; interventi letterari a cura di R-Esistenza Poetica, con la partecipazione di Leonardo Mercadante.

Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Arcigay di Messina, per sostenere lo Stretto Pride 2023. L’appuntamento è per sabato 27 maggio, alle 18.00, al Palacultura. È possibile prenotare al numero 3517914291 (tramite whatsapp). La terza edizione dello Stretto Pride è in programma il 10 giugno.

