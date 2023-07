L’Agosto messinese 2023 sta arrivando: il programma degli eventi

Manca pochissimo alla festa più attesa dell’estate: l’Agosto messinese 2023, tra folklore, rievocazioni storiche, la Vara e i Giganti. La Giunta, infatti, ha approvato il programma della manifestazione, proposto dall’assessore alla Cultura, Enzo Caruso.

«La manifestazione del Ferragosto Messinese, – si legge nella nota –, comprende non solo la Processione della Vara e la passeggiata dei Giganti, Mata e Grifone, ma anche iniziative religiose, culturali, musicali e sportive promosse dall’Amministrazione: spettacoli folkoristici e musicali, rassegne cinematografiche ed eventi sportivi come maratone, gare ciclistiche, memorial, attività e spettacoli finalizzati a promuovere le tradizioni popolari, marinare a carattere locale».

Il budget complessivo per l’Agosto a Messina è di 45mila euro: di cui 34mila per le manifestazioni che si terranno a Palazzo Zanca dal 5 al 10 agosto 2023, e per il Service in occasione della Vara; 11mila euro per le spese di promozione e realizzazione del programma culturale e di spettacoli.

Agosto messinese 2023: il programma

Ad anticipare l’Agosto messinese 2023 è la rievocazione scenica della storica caccia al pescespada, al via da oggi, giovedì 27, e fino a sabato 29 luglio. Tutto il programma degli eventi a Messina:

sabato 5 agosto , ore 18.00 – 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Messina in Festa sul Mare. Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina – XV Edizione. A cura dell’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, Enti Istituzionali e Associazioni Culturali;

domenica 6 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Cabaret con Cacioppo, a cura di Karamella di Giovanni Grasso;

lunedì 7 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Festival Bandistico "Terre di Sicilia", a cura dell'Associazione Nazionale Bande Italiane (ANBIMA – Sicilia);

martedì 8 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Galà del Folklore, a cura di Lillo Alessandro;

mercoledì 9 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Mastro Don Gesualdo, nel Centenario della morte di Giovanni Verga;

giovedì 10 agosto, ore 18.00: trasferimento dei Giganti e del Cammello dal deposito di via Catania a Camaro Superiore in piazza Fazio accompagnato dai Gruppi Folk;

giovedì 10 agosto, ore 20.45: accensione delle luminarie in Piazza Castronovo, via Primo Settembre, Piazza Duomo;

giovedì 10 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: Messina in Bianco e Nero – Il Cinema ritrovato. Film e dibattito;

domenica 13 agosto, ore 21.00 SCALINATA DI PALAZZO ZANCA: In Festa coi Giganti. (Da definire)

lunedì 14 agosto, ore 19.00: Partenza del Cero Storico da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo;

lunedì 14 Agosto, ore 20.30: Santa Messa ai piedi della Vara in Piazza Castronovo

lunedì 14 agosto, ore 22.,00: Passeggiata dei Giganti e del Cammello con partenza da Piazza Unione Europea fino a Viale Giostra e rientro;

martedì 15 agosto, ore 18.30: Partenza della Vara da Piazza Castronovo con spari di batteria e lancio di bigliettini. Sparo di "bombe a giorno" dalla Madonnina del Porto alla fermata davanti alla Prefettura. Sparo di fuochi pirotecnici all'arrivo della Vara in piazza Duomo;

martedì 15 agosto, ore 23.00: spettacolo Pirotecnico dalla Madonnina del Porto.

