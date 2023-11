I Negramaro a Messina il 3 luglio 2024: il concerto al “Franco Scoglio” di San Filippo. Info e biglietti

È ufficiale: i Negramaro torneranno in concerto a Messina il 3 luglio 2024, allo stadio “Franco Scoglio” di San Filippo. La data si aggiunge alle tappe del viaggio andata e ritorno, da Sud a Nord che il gruppo ha in calendario per la prossima estate. Vediamo quando e dove acquistare i biglietti.

Alle date di Napoli e Milano se ne aggiunge una terza per il ritorno live negli stadi di tutta Italia dell’amatissima band nata a Copertino nel 2000. Soddisfatto il sindaco Federico Basile: «L’Amministrazione comunale – commenta – non può che esprimere soddisfazione di accogliere nuovamente a Messina la band dei Negramaro in concerto, unica tappa in Sicilia. Un evento che rappresenta un ulteriore tassello al piano promozionale Messina Città della Musica e degli Eventi finalizzato a coniugare il valore della musica allo spirito di Messina sempre più inclusiva, partecipativa e attrattore di pubblico».

La band, reduce dai festeggiamenti dei suoi vent’anni d’attività, è stata impegnata nel lungo tour estivo “N20”, andato sold out per tutte le date. Il 6 novembre 2023 è uscito al cinema il docufilm evento “Negramaro back home – Ora so restare” realizzato in occasione del “N20 BACK HOME”, la grande festa in musica sold out che si è tenuta lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina.

I Negramaro in concerto a Messina: data, info e biglietti

La data è quindi ufficiale: i Negramaro si esibiranno in concerto allo Stadio “Franco Scoglio” di San Filippo, a Messina, il 3 luglio 2024. L’evento sarà organizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita), Friends & Partners e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune.

I biglietti per il concerto dei Negramaro a Messina saranno disponibili su TicketOne in presale per il fanclub dalle ore 11.00 di oggi, mercoledì 22 novembre. E per tutti da giovedì 23 novembre dalle ore 11:00 sempre su TicketOne.

(37)