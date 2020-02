Domenica si pedala per conoscere gli Alberi Monumentali di Messina

inforcare la bicicletta e scoprire gli alberi secolari di Messina. Domenica 1 marzo arriva “Conosciamo gli Alberi Monumentali”. L’appuntamento è alle 09.00 a Largo San Giacomo. Non ci resta che

Primo appuntamento per questo 2020 di “Conosciamo gli Alberi Monumentali” di Messina. L’escursione è organizzata da Bike Therapy in collaborazione con Mtb Siciliy. L’obiettivo è conoscere la storia e i luoghi degli Alberi più antichi della città, attraverso un percorso in bici.

Gli Alberi Monumentali di Messina

“Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse”. Nel 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia. L’elenco, diviso per Regioni, si compone di 2.407 alberi caratterizzati da valore biologico, ecologico e importanza storica e culturale. Per Alberi Monumentali si intendono le piante o gli alberi di particolare valore naturalistico , storico e culturale. Alberi che possiedono determinate particolarità come le dimensioni, la longevità o le funzioni ecologiche. Nel 1982, il Corpo Forestale iniziò a individuare e catalogare gli alberi in un. Nel 2018, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato l’. L’elenco, diviso per Regioni, si compone dicaratterizzati da valore biologico, ecologico e importanza storica e culturale.

non è stata fatta nessuna iscrizione all’Elenco nazionale. In Sicilia – secondo gli ultimi aggiornamenti – sarebbero 88 gli alberi monumentali. In questo elenco – però – non compare Messina. Probabilmente perché

Tuttavia, anche a Messina esistono alberi che corrispondono alle caratteristiche sopracitate. Anche per questo nasce l’iniziativa lanciata da Bike Therapy.

Domenica 1 marzo, infatti, partendo da Largo San Giacomo si scopriranno gli alberi monumentali “sconosciuti” di Messina. Come per esempio la Magnolia di Villa Mazzini.

A guidare l’escursione ci saranno Elena Giardina di Bike Therapy, l’agronomo Alessandro Giami e Fabio Lavafila di Mtb Sicily.

Bike Therapy

Bike Therapy è un progetto di benessere per rigenerare se stessi, la mente e il corpo in armonia con il territorio e l’ambiente naturale. Tutto questo utilizzando la bicicletta come strumento.

L’idea di Bike Therapy nasce da Elena Giardina, messinese, istruttrice e Guida Nazionale Mtb Aics, Bike-Coach, ed esperta in comunicazione ambientale e mobilità sostenibile.

L’obiettivo è di creare eventi esperienziali e di conoscenza in bicicletta, in Piemonte, Lazio e Sicilia, per riscoprire e ritrovare l’armonia con la natura per il benessere psico-fisico individuale anche in contesti antropizzati.

Cosa da sapere prima di “Conosciamo gli Alberi Monumentali” di Messina:

Raduno alle 09.00 a Largo San Giacomo

Partenza alle 09.30 da Largo San Giacomo

L’escursione avrà una durata di 3 ore, in un percorso di circa 10 km

Casco e abbigliamento comodo

È necessaria una bici in ottime condizioni di manutenzione

Se non avete una bici potete noleggiarla da Mtb Sicily

Il tour è gratuito ma prevede un numero massimo di 30 partecipanti. Per avere maggiori informazioni è possibile inviare una mail a info@biketherapy.it o scrivendo alla pagina Facebook ufficiale di Bike Therapy.

