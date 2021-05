“Noi per chi crea”: come partecipare al bando promosso dal Retronouveau di Messina

Il Retronouveau di Messina indossa un nuovo abito e diverse novità. Dopo mesi di palco in silenzio, il Retronoveau infatti torna con un restyling del sito e, soprattutto, con “Noi per chi crea”, bando rivolto a giovani musicisti siciliani e calabresi. Lo fa in collaborazione con Dalek Studio, Fat Sounds e Rocketta Booking.

L’intenzione del bando del Retronouveau – unico live club esistente in città – è di dare un sostegno ad artisti emergenti che vogliono approciarsi, in modo professionale, al mondo discografico. I vincitori potranno registrare un singolo e partecipare a delle giornate di workshop incentrate sulla produzione musicale e suonare – ovviamente – al numero 33 di via Croce Rossa. (foto di Francesco Algeri, La Rappresentante di Lista sul palco del Retronouveau)

Noi per chi crea, come partecipare al bando del Retronouveau

“Noi per chi crea” è il bando promosso dal Retronouveau, rivolto a singoli musicisti o band. Ecco i requisiti per partecipare:

Età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Nessuna produzione discografica e nessuna pubblicazione ufficiale da parte di etichette discografiche, né distribuzione da parte di terzi in digitale e/o fisica.

da parte di etichette discografiche, né distribuzione da parte di terzi in digitale e/o fisica. Residenza in Sicilia o in Calabria.

Repertorio di tre singoli inediti da eseguire dal vivo nelle selezioni che si svolgeranno al Retronouveau.

nelle selezioni che si svolgeranno al Retronouveau. I singoli soggetti possono partecipare al bando anche con uno o più progetti.

È richiesta una quota di partecipazione di 50,00 euro a progetto. Verranno selezionate le prime 50 domande. Saranno valutate solo le richieste di iscrizione al bando inviate entro e non oltre il 30 Maggio 2021.

Selezioni e premi

Le selezioni si svolgeranno, al Retronouveau, dal 30 giugno al 6 ottobre 2021. Sono previsti tre vincitori e relativi premi:

Al primo selezionato: registrazione di un singolo da realizzare presso il Dalek Studio di Messina. Buono del valore di 700€ per l’acquisto di strumentazione musicale. Partecipazione a un workshop di due giorni incentrato su una sessione di produzione, presso il Fat Sounds Studio di Palermo. Perfomance live al Retronouveau all’interno della stagione 2021/2022. Tour di concerti organizzato da Rocketta Booking.

Al secondo selezionato: partecipazione a un workshop di due giorni incentrato su una sessione di produzione, presso il Fat Sounds Studio di Palermo. Buono del valore di 300€ per l’acquisto di strumentazione musicale. Perfomance live al Retronouveau all’interno della stagione 2021/2022. Tour di concerti organizzato da Rocketta Booking.

Al terzo selezionato: partecipazione a un workshop di due giorni incentrato su una sessione di produzione, presso il Fat Sounds Studio di Palermo. Perfomance live al Retronouveau all’interno della stagione 2021/2022. Tour di concerti organizzato da Rocketta Booking.

A questo link, il form per iscriversi al bando.

(5)