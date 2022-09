Messina, torna il gruppo di lettura de “La Gilda dei Narratori”: come partecipare

Libri freschi di stampa, piccole perle ripescate dal passato, racconti a tema natalizio o horror: è arrivato l’autunno e con l’autunno a Messina ripartono gli incontri del gruppo di lettura della libreria “La Gilda dei Narratori”. Cosa serve per partecipare? Solo tanta voglia di leggere e condividere con un nutrito gruppo di appassionati le proprie impressioni sul libro del mese. Vediamo come funziona, quando si riparte e, soprattutto, da quale libro si comincia.

Il gruppo si chiama “LaGildaCheLegge”, è nato nell’aprile del 2018 ed è formato da gente di tutte le età con una passione in comune: quella per la lettura. Il primo appuntamento per la stagione 2022/23 è fissato per giovedì 29 settembre alle ore 18.00 alla libreria “La Gilda dei Narratori” al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino e sarà dedicato al libro “Resoconto del mio passaggio sulla Terra” di Daniel Mason. La lettura del mese viene comunicata con un mese di anticipo; quindi questo giovedì verrà comunicata ufficialmente quella del mese di ottobre. Gli incontri sono gratuiti, ma a numero limitato, su prenotazione. È sempre possibile seguirli online sulla pagina Facebook della libreria e commentare in diretta.

Ad anticiparci qualcosa sulla nuova stagione del gruppo di lettura è la coordinatrice Roberta D’Amico: «Ripartiamo con la nuova stagione! – ci dice. Mi piace molto chiamare ogni nuovo ciclo di letture proprio “stagione” perché i nostri incontri seguono il flusso del tempo e cercano di stare sempre sul pezzo con libri sia attuali e freschi di stampa sia al passo con gli eventi. E così, come gli anni scorsi, ad esempio, ci sarà una lettura natalizia, oppure un romanzo vincitore di premi, o quello che ci piace “a sentimento”. Amiamo tutta la letteratura, ma il nostro primo amore è quella statunitense: partiamo con una raccolta di racconti di uno scrittore californiano, originalissima e poco conosciuta, eppure molto preziosa, vi stupirà. Come sempre, siete tutti invitati a parlare di libri con noi perché parlare con amici è una delle cose più belle al mondo e se si parla di libri, ancora meglio».

Per chi fosse nuovo dei gruppi di lettura, qualche indicazione su come funzionano: la coordinatrice, Roberta D’Amico, presenta il libro, racconta qualcosa sull’autore, calandolo nel suo contesto culturale di riferimento e fornisce le proprie impressioni e qualche spunto di riflessione (oltre alle sue famose liste di parole più usate o cibi o modi di dire trovati all’interno del libro), facendo collegamenti con altri testi, scrittori, o anche con altri prodotti culturali come film o serie tv. Dopo la prima introduzione, chi vuole può intervenire, leggere qualche brano che l’ha colpito e animare la discussione.

Per maggiori informazioni o per prenotare è possibile rivolgersi direttamente alla libreria “La Gilda dei Narratori”, anche tramite la pagina Facebook.

(Foto © La Gilda dei Narratori)

