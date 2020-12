Messina, il Comune lancia due bandi per organizzare gli spettacoli di Natale

Il Comune pubblica due avvisi dedicati agli spettacoli per il Natale a Messina e a sostegno dei lavoratori dello spettacolo della città. I due bandi rientrano nel progetto “Kulturavirus, il contagio fa bene alla salute” e sono disponili sul sito del Comune.

Si tratta, sostanzialmente, di due manifestazioni di interesse – in scadenza l’11 e il 15 dicembre – per sostenere il mondo dello spettacolo cittadino che accusa il colpo dell’emergenza Covid-19. Potranno presentare il progetto tutti coloro i quali si occupano di teatro, danza, video, musica, ad eccezione delle cover band.

Gli avvisi si compongono di due misure, nello specifico:

Misura 1 : spettacoli trasmessi via web e tv e per la programmazione delle festività natalizie (previsto un rimborso di 5 mila euro a progetto)

: spettacoli trasmessi via web e tv e per la programmazione delle festività natalizie (previsto un rimborso di 5 mila euro a progetto) Misura 2: spettacoli a tema natalizio, celebrazioni di ricorrenze (rimborso da concordare in base al numero degli artisti).

«Mentre un avviso è relativo al periodo natalizio – dice l’assessore Francesco Gallo – l’altro è a più ampio raggio. Nei prossimi giorni saranno pubblicati altri due avvisi rispettivamente sugli spettacoli estivi e sui servizi bandistici».

Gli spettacoli sul web e in tv

Per quanto riguarda la Misura 1, dedicata agli spettacoli trasmessi via web e tv. Con questo avviso, gli artisti, le associazioni musicali e teatrali, potranno – entro il 15 dicembre – presentare proposte che possano essere realizzate «sotto forma di prestazioni da divulgare attraverso Web, canali social e TV locali». Non sono ammesse esibizioni di cover band.

I progetti dovranno riguardare:

esibizioni;

rappresentazioni;

video clip di particolare interesse dal punto di vista dell’originalità , dell’arrangiamento o del riadattamento;

talk show.

L’Amministrazione corrisponderà all’artista/associazione un compenso proporzionale al numero di artisti

che si esibiranno, al curriculum e al tipo di proposta fino ad importo massimo di € 5.000,00 a spettacolo.

La documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e pc via e-mail a cult.valorizzazione@comune.messina.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse per il sostegno agli artisti del Settore dello Spettacolo a seguito di emergenza Covid19 MISURA. Qui l’avviso completo.

Gli spettacoli per il Natale a Messina

La Misura n.2, invece, riguarda gli spettacoli a tema natalizio. Con tale avviso si rende nota la possibilità per artisti, società, associazioni culturali, musicali e teatrali, anche in forma associata, di presentare proposte – entro l’11 dicembre – che possano riguardare esibizioni, eventi commemorativi, rappresentazioni di particolare interesse per il periodo natalizio. Ad eccezione di mostre tematiche.

Compatibilmente con le normative anti contagio vigenti al momento delle esibizioni, le prestazioni sono da individuarsi in spazi all’aperto in piazze, o luoghi itineranti o altri indicate dal proponente.

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire i seguenti servizi:

SIAE;

service audio-luci, ove necessario;

promozione e diffusione a mezzo TV, web e pagina Facebook dedicata.

La documentazione dovrà pervenire a mezzo PEC a protocollo@pec.comune.messina.it e pc via e-mail a cult.valorizzazione@comune.messina.it e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura: Manifestazione di interesse per la programmazione delle festività natalizie a seguito emergenza Covid 19/MISURA 2. Qui l’avviso completo.

