“Messina Coro Festival”, online il bando della gara canora: chi può partecipare e come

L’11 dicembre alle ore 18.00 al Palacultura debutta la prima edizione di “Messina Coro Festival”. Non una rassegna, ma una competizione canora tra le corali Polifoniche, Giovanili e Studentesche degli Istituti superiori del Comune di Messina. Spiccano, tra gli organizzatori, anche le Associazioni concertistiche Filarmonica Laudamo, Accademia Filarmonica e Associazione Musicale Vincenzo Bellini.

L’iniziativa, presentata ieri, mercoledì 16 novembre a Palazzo Zanca, si propone di valorizzare l’attività artistica delle formazioni corali per offrire un’occasione di confronto musicale ed espressivo attraverso un concorso con l’intento di stimolare la creatività e la ricerca di espressioni canore nei repertori musicali, nello spirito di una sana competizione, che non prevede premi in denaro, ma il piacere di esibirsi e di gareggiare su un palcoscenico, dove la sfida è improntata sull’originalità del repertorio e dall’animazione canora e sonora.

«A differenza delle caratteristiche di una rassegna – ha detto l’assessore alla Cultura, Vincenzo Caruso – una sana competizione consente di accettare e promuovere nuove sfide anche nelle modalità di portare avanti i propri repertori. Sulla scorta di quanto fatto in altre città, anche Messina vuole cimentarsi in questa gara canora, che quest’anno si realizza in via sperimentale a livello locale, ma é nostra intenzione puntare ad un ambito regionale e nazionale per incentivare anche la promozione a fini turistico-economici attraverso la presenza in città di formazioni corali».

Potranno partecipare a “Messina Coro Festival” i cori del Comune di Messina appartenenti alle categorie Associativi, Scolastici degli Istituti Superiori di Secondo Grado e Giovanili di età compresa tra i 15 e i 28 anni compiuti. I cori scolastici potranno affidarsi anche a ex allievi fino a un massimo del 20% del numero totale dei coristi e, in ogni caso, per una quota massima di sei elementi aggiuntivi.

L’istanza di partecipazione, accompagnata da una breve presentazione con notizie sul coro ed il direttore, i nomi dei partecipanti e il programma eseguito, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo email messinacorofestival@comune.messina.it, entro e non oltre le ore 13,00 del 30 novembre 2022. I contributi video dovranno essere inviati tramite WeTransfer.com o filemail con link allegato inserito nella mail di istanza.

Qui il bando completo.

