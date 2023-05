Messina, aspettando il Festival del libro per l’infanzia: lo spettacolo al Fasola

In attesa della prima edizione del Festival del libro per l’infanzia di Messina, promosso dall’Associazione Intervolumina, arriva uno spettacolo per le famiglie all’Auditorium Fasola del Multisala Apollo: “Storie di confine”, di e con Alessia Canducci e Alfonso Cuccurullo. Una giornata dedicata a letture e narrazioni sul confine geografico. L’appuntamento è per sabato 13 maggio alle 18.30.

I biglietti sono acquistabili e prenotabili dal 20 aprile presso il botteghino dell’Auditorium Fasola e Multisala Apollo. Il Festival del libro per l’infanzia, invece, si inaugura domenica 14 maggio. A questo link il programma completo.

(In foto un momento della conferenza stampa di presentazione del Festival)