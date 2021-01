“La Sicilia delle donne”, a marzo la prima edizione del Festival tutto al femminile

La scorsa settimana Marinella Fiume e Fulvia Toscano hanno presentato al pubblico un nuovo progetto che partirà a marzo, “La Sicilia delle donne – Festival del genio femminile in Sicilia”.

Un festival che vede come protagonista il multiforme ingegno declinato dalle donne in molteplici settori; dall’arte alla matematica, dalla letteratura al giornalismo. Per questa prima edizione, il tema sarà dedicato alle donne in scena, musiciste, attrici, scenografe che hanno operato in Sicilia.

La Sicilia delle donne, a marzo il Festival dedicato al genio femminile

Con un cartellone ancora work in progress, per questa prima edizione del Festival “La Sicilia delle Donne”, le direttrici artistiche – Marinella Fiume e Fulvia Toscano – hanno scelto come tema le “donne in scena”.

«Saranno protagoniste – dicono Fiume e Toscano – le tante donne di Sicilia che hanno dominato la scena come musiciste e cantanti, attrici di cinema e teatro, scenografe, danzatrici. Sarà un festival diffuso nei territori dove queste artiste hanno operato, dove sono nate o sono morte, dove hanno esplicato il loro straordinario talento».

Un festival diffuso

Il Festival ha intenzione di coinvolgere Istituzioni, Comuni, Scuole, Enti, Fondazioni, Associazioni o singoli studiosi e appassionati dei vari territori, che liberamente potranno chiedere di essere coinvolti nel progetto, curandolo personalmente nella realizzazione di un segmento in loco.

I territori così potranno raccontarsi attraverso storie e voci di donne, per creare una mappa reale e ideale dell’altra metà dell’Isola, anche in funzione di un itinerario di Viaggio. Infine, verrà realizzato il primo Itinerario delle “Strade del genio femminile di Sicilia” da percorrere e condividere.

Per inviare le vostre proposte: lasiciliadelledonne@gmail.com.

(In foto la cantautrice Rosa Balistreri)

(17)