Alla scoperta delle “Donne al Duomo”: il tour dell’Associazione Guide Turistiche di Messina

Un percorso guidato focalizzato sull’importanza umana e sociale della donna attraverso la sua raffigurazione nei monumenti simbolo di Messina, situati a piazza Duomo: su questo sarà incentrato il tour organizzato dell’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina per domenica 27 marzo, “Donne al Duomo”.

Obiettivo principale dell’iniziativa, spiegano le organizzatrici, è avvicinare i cittadini e i curiosi ai dettagli contenuti in un itinerario che celebra l’eterno femminino. Il percorso, che si svolgerà esclusivamente all’aperto, prevede un focus sulle figure femminili rappresentate nei monumenti di piazza Duomo, dalla Cattedrale, al campanile, alla Fontana di Orione.

Come prenotare

Per partecipare al tour è necessaria la prenotazione inviando una e-mail a guideturistichemessina@gmail.com o in alternativa chiamando al 371 4171565. L’evento si svolgerà esclusivamente all’aperto e sarà necessario indossare la mascherina. Il costo è di 6 euro a persona, 3 euro per i ragazzi e le ragazze dai 12 ai 18 anni, gratis per i bambini sotto i 12 anni.

L’appuntamento con l’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina è fissato per domenica 27 marzo alle 10.30 a piazza Duomo.

