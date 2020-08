Vasto incendio a Taormina: l’intervento dei Vigili del Fuoco – FOTO

Giornata intensa, ieri, martedì 25 agosto, per i Vigili del Fuoco che, dopo aver spento le fiamme divampate da un furgone, sono stati impegnati a domare un vasto incendio di interfaccia nella zona di Taormina. Presente sul posto anche la Polizia statale.

È successo tutto nella mattinata di ieri, martedì 25 agosto. La 4A, squadra operativa dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni è stata chiamata a intervenire per spegnere l’incendio che ha coinvolto un furgone bianco, in strada a Taormina. Estinte le fiamme e messa in sicurezza la zona, però, i pompieri sono dovuti intervenire nuovamente nella zona per domane un altro incendio che, stavolta, ha interessato un costone situato nelle immediate vicinanze.

Per portare a termine le operazioni e spegnere le fiamme, i Vigili del Fuoco impegnati nella giornata di ieri a Taormina hanno utilizzato autopompa serbatoio (APS) e PICK-UP con modulo antincendi. Sul posto era presente la Polizia statale.

