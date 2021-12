Servizi anti-covid e green pass a Messina: controllate 1577 persone e 186 attività commerciali

Proseguono i controlli anti-covid e sul rispetto delle norme riguardanti il green pass predisposti dalla Prefettura di Messina a partire dallo scorso 6 dicembre 2021. In tutto, nella giornata del 23 dicembre sono state controllare 1.577 persone, per quel che riguarda il green pass, e 186 attività commerciali. Staccate due multe, ma per violazioni delle regole sull’uso della mascherina.

Dall’entrata in vigore del decreto anti-covid del 26 novembre 2021, che prevede, tra le altre cose, l’obbligo del green pass per salire sui mezzi pubblici, come bus e tram, e sui traghetti e aliscafi che attraversano lo Stretto di Messina, la Prefettura di Messina ha disposto nuovi controlli interforze.

Vediamo, di seguito, il report riferito a ieri, giovedì 23 dicembre:

Green pass, persone controllate: 1577 ;

; Green pass, persone multate: 0;

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 4 del d.l. 19 del 2020 e (art. 5 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 101 del 1.12.2021) persone controllate e sanzionate: 5 ;

; Attività o esercizi controllati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 186 ;

; Titolari di attività o esercizi sanzionati (art. 9-bis del d.l. 52 del 2021): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 13 del d.l. 52 del 2021 – sanzione amministrativa): 0;

Chiusura provvisoria di attività o esercizi (art. 4 del d.l. 19 del 2020 – misura cautelare): 0;

Persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus: 0.

