Messina. Rifiuti abbandonati nella zona dello Zir: scattano le denunce

La Polizia Municipale di Messina ha intercettato un furgone carico di rifiuti, poi abbandonati in un luogo isolato dello ZIR. All’arrivo degli agenti, i responsabili hanno la fuga, ma sono stati fermati e denunciati, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

A comunicarlo è il Comandante Vicario Commissario Giovanni Giardina, che stila un breve rapporto dell’attività svolta dalla sezione di polizia ambientale del Corpo di Polizia Municipale di Messina, con il coordinamento dall’ispettore Giacomo Visalli.

«Domenica 20 dicembre – scrive Giardina –, in mattinata, abbiamo intercettato un furgone carico di rifiuti. Due soggetti a bordo del veicolo, dopo aver raggiunto un luogo isolato della ZIR, hanno abbandonato al suolo un ingente quantitativo di rifiuti, prevalentemente mobili dismessi. All’arrivo degli agenti i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stato prontamente bloccati e condotti presso gli uffici della municipale. I due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per la violazione all’art 256 D.Lgs 152/06 ed il veicolo sottoposto a sequestro giudiziario».

Non è, come noto, la prima volta che succede. Recentemente sono state staccate diverse multe per violazioni riguardanti la normativa sui rifiuti. Lo scorso 7 dicembre, il resoconto della Polizia Municipale segnalava oltre un centinaio di multe per un totale di quasi 18mila euro. Discariche abusive sono poi state individuate nei diversi torrenti cittadini, come quello di Santo Stefano.

