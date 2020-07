Messina, incendio in un’abitazione nei pressi del Boccetta

Un altro incendio, ieri, a Messina: questa volta le fiamme sono divampate in un’abitazione di via San Crispino e Crispiniana, a due passi dal Torrente Boccetta. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco.

L’incendio è divampato intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 1 luglio, in una traversa del viale Boccetta, a pochi metri di distanza dalla piazza della Chiesa di S. Francesco d’Assisi. I Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate all’interno dell’abitazione verso le 19.39. Nelle operazioni sono state coinvolte due squadre, impegnate per domare l’incendio fino alle 21.00.

Si tratta del terzo incendio in pochi giorni, i primi avevano però colpito principalmente le colline e la vegetazioni, pur avvicinandosi a centri abitati. Più nello specifico, lo scorso 28 giugno, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire tra Messina 2 e Camaro San Paolo, e successivamente alla Real Cittadella dove a prendere fuoco è stata una discarica abusiva.

