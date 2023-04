Alla guida senza patente in pieno centro a Messina: scattano multa e sequestro

Controlli della Polizia Municipale a Messina, nei luoghi principali della movida. Gli agenti, in abiti civili, hanno notato uno scooter che scorrazzava tra le vie del centro incurante della zona particolarmente trafficata da veicoli e pedoni. Fermato il conducente, si è scoperto che era senza patente. Il report.

Tre pattuglie della annona hanno espletato controlli a 360 gradi nel centro di Messina sia per ciò che concerne la sicurezza stradale che per ciò che concerne la somministrazione di alcolici e salvaguardia igienico alimentare. Nel mirino, un locale addetto alla vendita di kebab e patatine, ma non solo.

Gli agenti dell’annona che hanno svolto in abiti civili il servizio di controllo delle zone di assembramento giovanile, poco dopo le ore 23.30 hanno intercettato un veicolo che scorrazzava tra le vie del centro incurante della zona particolarmente trafficata da veicoli e pedoni. I poliziotti sono riusciti a bloccare il veicolo che, scortato presso gli altri uffici della sezione di polizia specialistica, è stato sottoposto ad accertamenti di PG. Dai controlli è emerso che il conducente, alla guida di un Honda SH era sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita. Sanzioni che possono superare i 10.000 euro se il proprietario non si avvarrà del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni e immediato sequestro del mezzo: sono questi i provvedimenti adottati dai poliziotti al fermato. Elevata inoltre una ulteriore sanzione per il proprietario del mezzo per l’incauto affidamento.

Le attività di controllo a Messina sono state svolte dal Commissario Giardina Giovanni e dagli agenti della Polizia Commerciale e Amministrativa, coordinati dall’Ispettore Giuseppe Cifalà.

FONTE: Polizia Municipale di Messina

(144)