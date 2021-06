Yes I Start Up, il progetto per giovani disoccupati che vogliono fare impresa

Prosegue “Yes I Start Up”, il progetto nazionale dedicato ai giovani che non studiano e non lavorano (i neet) e che hanno voglia di mettersi in gioco e fare impresa. Si tratta di un percorso gratuito di formazione mirato a fornire a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni nuovi strumenti per avviare la propria startup e inserirsi (o reinserirsi) nel mondo del lavoro. È possibile partecipare da qualunque regione d’Italia, Sicilia compresa. Vediamo come iscriversi.

Yes I Start Up: il bando per giovani disoccupati che vogliono fare impresa

L’attività formativa del progetto “Yes I Start Up” prevede due fasi:

Fase A – moduli di formazione di base, durata complessiva di 60 ore , a cui possono essere abbinate interazioni a distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60).

– moduli di durata complessiva di , a cui possono essere abbinate interazioni a distanza con allievi in live streaming (massimo di 24 ore su 60). Fase B – un modulo di accompagnamento e di assistenza tecnico-specialistica e personalizzato, erogato in forma individuale o per piccoli gruppi (massimo 3 allievi), della durata di 20 ore.

Come partecipare

Aderisci a Garanzia Giovani; Aderisci al programma attraverso il portale dell’Ente Nazionale per il Microcredito; Concluso il percorso formativo e creato il business plan, potrai scegliere di realizzare la tua start up grazie all’accesso al credito agevolato del Fondo SELFIEmployment.

Il progetto è promosso da Anpal, cofinanziato dai fondi europei (Fondo sociale europeo e Iniziativa occupazione giovani), coordinato dall’Ente nazionale per il microcredito e realizzato da partner pubblici e privati.

