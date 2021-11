Waterfront Messina. M5S: «Non più scelte calate dall’alto. Cittadini protagonisti»

«L’approccio partecipativo ed inclusivo promosso dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto per la riqualificazione del waterfront è quanto il MoVimento 5 Stelle ha sempre auspicato per la comunità messinese. Un cambio di passo per dare concretamente voce alla comunità. I cittadini diventano i veri protagonisti con idee e proposte che disegneranno il futuro del fronte mare messinese. È una questione di metodo: non più scelte calate dall’alto, ma un percorso di condivisione e di ascolto. Così il waterfront rispecchierà il sentire comune e la visione collettiva ». Così in una nota i parlamentari messinesi e i deputati dell’Ars del MoVimento 5 Stelle commentano il via libera del Presidente dell’AdSP al concorso di idee per la riqualificazione del waterfront di Messina.

«Come MoVimento 5 Stelle – spiegano i rappresentanti messinesi – sosteniamo la proposta del Presidente Mega. Avviando un percorso di ascolto e condivisione delle proposte di chi vorrà farsi parte attiva su scelte che vanno ad impattare sul futuro della città metropolitana di Messina, si dà voce alla comunità e ai suoi bisogni, troppo spesso rimasti inascoltati. Un metodo di lavoro partecipativo “con la città, per la città” che rispecchia l’anima inclusiva del nostro MoVimento».

E concludono: «La riqualificazione del waterfront è una delle priorità per Messina, un progetto chiave per il suo percorso di rinascita. Per questo, ci auguriamo che ci sia un’ampia adesione attraverso idee e proposte e che il modello applicato per il waterfront venga replicato anche per altri progetti cruciali per la comunità messinese».

