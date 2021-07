Voucher da 5mila euro per le imprese di Messina: il bando della Camera di Commercio

Al via il 12 luglio 2021 il bando Pid voucher 4.0 della Camera di Commercio di Messina nell’ambito del progetto “Pid- Punto impresa digitale” indirizzato alle micro, piccole e medie imprese. Obiettivo dell’iniziativa è sostenere le aziende con voucher di massimo 5mila euro per processi di digitalizzazione.

Il click day della Camera di Commercio di Messina prenderà il via lunedì alle 8.00 di lunedì 12 luglio per concludersi alle 12.30 di lunedì 19 luglio. Le risorse a disposizione per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (mpmi) del territorio di Messina ammontano a 140.000,00 euro. Le agevolazioni verranno accordate sotto forma di voucher, il cui importo unitario massimo sarà di 5.000,00 euro.

«Obiettivo dell’iniziativa – spiega il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina –, che rientra tra le attività avviate dal sistema camerale nell’ambito del progetto “Pid- Punto impresa digitale” è quello di diffondere la cultura e la pratica digitale nelle mpmi di tutti i settori economici. Avviare processi di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico all’interno della propria azienda non è solo estremamente importante per essere sempre più competitivi, ma regala anche alle imprese notevoli vantaggi, come quelli di migliorare l’efficienza e la flessibilità delle attività, accrescendo contestualmente la soddisfazione dei clienti».

Come partecipare al bando della Camera di Commercio di Messina

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale e corredate di tutti gli allegati, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle 8.00 del 12 luglio 2021 alle 12.30 del 19 luglio 2021.

È possibile consultare e scaricare il Bando a questo link.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: pidcciaa@me.camcom.it

