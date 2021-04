“Rispetto dei generi”. Al Teatro Vittorio Emanuele la tavola rotonda del Cirs

Servire la verità nel rispetto dei generi. Così si intitola la tavola rotonda del Comitato Italiano Reinserimento Sociale (Cirs) in partnership con l’Ente Teatro. L’evento, in programma venerdì 9 aprile alle ore 17.00 nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele, avrà come protagonisti la Presidente nazionale del Cirs Maria Celeste Celi, insieme al Presidente dell’Ente Teatro Orazio Miloro, e alcune tra le più importanti rappresentanti del giornalismo messinese.

Obiettivo della tavola rotonda è quello di avviare un dialogo costruttivo su come il linguaggio dell’informazione possa costituire realmente uno strumento di comprensione e di coesione sociale, aprendo spazi di emancipazione grazie all’utilizzo di parole di pace, di giustizia e di solidarietà.

L’incontro sarà introdotto dal Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, S.E. Monsignor Cesare di Pietro. Interverranno, moderate dal presidente del Collegio dei Probiviri dell’Assostampa di Messina Attilio Borda Bossana, le giornaliste: Simona Arena, Rosaria Brancato, Tiziana Caruso, Gisella Cicciò, Antonella Gurrieri, Elisabetta Raffa, Elisabetta Reale e Floriana Riso.

Durante la tavola rotonda, il presidente del Cirs Maria Celeste Celi annuncerà la formazione di un forum territoriale, uno spazio di riflessione, confronto, concertazione e progettazione che coinvolgerà associazioni femminili e di categoria, amministrazioni, aziende, organismi di parità e partner nell’ottica della creazione del Palazzo della Donna a Messina.

Per seguire l’evento si potrà accedere a un’anteprima in diretta streaming sulla pagina Facebook della Gazzetta del Sud, mentre la differita completa verrà trasmessa dall’emittente locale RTP Messina.

