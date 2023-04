Visite gratuite al Policlinico di Messina per la Giornata Mondiale dell’Asma. Come prenotare

Open day con visite mediche gratuite e spirometrie al Policlinico “G. Martino” di Messina in occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, martedì 2 maggio 2023. Per partecipare è necessaria la prenotazione ma, fanno sapere dall’Azienda Ospedaliera Universitaria, ci sono ancora posti disponibili. Vediamo tutte le informazioni utili.

La Giornata Mondiale dell’Asma è nata nel 1998 per volontà della Global Initiative for Asthma (GINA) e da allora si svolge ogni primo martedì di maggio con l’obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza dell’asma e migliorarne il trattamento. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), con la Società Italiana di Pediatria (SIP), con Federasma, federazione che raccoglie le associazioni di pazienti asmatici e AsmaAllergia Bimbi.

A coordinare il progetto dell’open day al Policlinico “G. Martino di Messina” è la dottoressa Sara Manti, componente della sezione regionale della SIMRI e Ricercatore presso l’UOC di Pediatria. Il 2 maggio si occuperà delle visite insieme ad altri due colleghi pediatri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina: la dottoressa Lucia Caminiti e il dottor Giuseppe Crisafulli.

«L’asma bronchiale – spiega la professoressa Malgorzata Wasniewska, Direttore della UOC di Pediatria – è una delle malattie croniche più diffuse in età pediatrica. Gli attacchi acuti di asma sono spesso causa di un numero elevato di accessi, sia presso i nostri ambulatori che al pronto soccorso pediatrico, determinando in diverse circostanze anche ricoveri ospedalieri».

Soddisfatto dell’iniziativa il professor Carmelo Romeo, Direttore del Dipartimento Materno Infantile: «Occasioni come quella che organizziamo il 2 maggio – afferma – rappresentano un’opportunità di screening e una possibilità concreta, anche per le famiglie, di acquisire maggiore consapevolezza sull’asma per capire come prevenire al meglio e gestire la malattia nella vita di ogni giorno».

Giornata dell’asma: come prenotare le visite gratuite al Policlinico di Messina

Le visite gratuite e spirometrie al Policlinico “G. Martino” di Messina per la Giornata Mondiale dell’Asma 2023 si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 13.00 del 2 maggio al piano 1 del padiglione NI. saranno effettuate visite gratuite e spirometrie.

Per aderire all’open day è necessario prenotare scrivendo una e-mail all’indirizzo pediatria@unime.it, specificando nell’oggetto “allergologia pediatrica”. Per favorire una più funzionale organizzazione della giornata è stato, infatti, previsto un numero massimo di venti visite e ciò tenendo conto dei tempi medi registrati per una prima visita che, in questo caso, è comprensiva anche della spirometria.

