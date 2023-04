Visite gratuite al Policlinico di Messina per la Giornata della Salute della Donna: come prenotare

Visite, consulenze e colloqui gratuiti al Policlinico “G. Martino” di Messina in occasione della Giornata della Salute della donna. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 aprile, con un webinar, e sabato 22, per i consulti, al Padiglione E dell’Ospedale. Per partecipare è necessaria la prenotazione. Tutte le informazioni utili.

Dal 17 al 22 aprile 2023 arriva l’ottava edizione dell’(H)Open Week, iniziativa organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Ad aderire, anche il Policlinico “G. Martino” di Messina, ospedale inserito nella rete bollini rosa.

Giornata della Salute della Donna: webinar e visite gratuite del Policlinico di Messina

Gli appuntamenti per la Settimana della Salute della donna al Policlinico “G. Martino” di Messina sono due:

Venerdì 21 aprile – dalle 17.00 alle 18.00, è stato organizzato un webinar sulla piattaforma TEAMS dal titolo “Pensiamo al cuore delle donne!” a cui interverranno la Prof.ssa Giovanna Spatari, Referente Aziendale Bollini Rosa, il Prof. Gianluca Di Bella, Direttore dell’UOC di Cardiologia, la Prof.ssa Giuseppina Russo e la dott.ssa Annalisa Giandalia, della divisione di malattie metaboliche e diabetologia della UOC di Medicina Interna. Si può accedere all’incontro attraverso a questo link: si tratta di un momento di approfondimento per capire più da vicino come prendersi cura del proprio cuore e quali sono le particolarità del cuore femminile. In tale circostanza ci sarà l’opportunità di porre domande e chiarire alcuni temi.

Sabato 22 aprile – è stata organizzata una mattinata di visite, consulenze e colloqui sul rischio cardiometabolico nella donna: una mattinata, dalle 9.00 alle 13.00 al secondo piano del padiglione E, destinata alle donne che hanno un'età compresa tra i 45 e i 65 anni. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13 al numero 090221348.

