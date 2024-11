Violenza di genere: alla Sala Laudamo la rappresentazione teatrale del personale dell’ASP Messina

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza di genere, l’Azienda Sanitaria provinciale, in collaborazione con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele, ha organizzato un momento di incontro per promuovere la cultura delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere.

Quest’anno la ricorrenza rappresenta l’occasione di un evento a valenza più simbolica e culturale che tecnico scientifica. Infatti, si terrà presso la suggestiva location della Sala Laudamo una breve rappresentazione teatrale che coinvolge il personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Sanitaria nella lettura di brani dedicati al tema, quali voci narranti che condurranno il pubblico alla riflessione sul ruolo che ciascuno individualmente e come società tutta è chiamato a svolgere nel contrasto ad un problema che sappiamo essere strutturale e non emergenziale. L’appuntamento con le voci che condurranno il pubblico verso una maggiore consapevolezza sul tema è alle ore 9.30, dopo un momento istituzionale che vedrà la Direzione Strategica Aziendale e il Commissario dell’Ente Teatro dare l’avvio alla rappresentazione

L’evento è stato promosso e curato dal Tavolo tecnico Aziendale Antiviolenza e dal Comitato Unico di Garanzia. Organismi aziendali preposti a promuovere la cultura di genere, combattere ogni forma di discriminazione e favorire la cultura e il linguaggio di genere. L’Azienda Sanitaria è quotidianamente impegnata sui temi che la giornata internazionale richiama. In particolare, con i Consultori Familiari, con i Servizi della Salute Mentale e con i Pronto Soccorso. E’ altrettanto impegnata nella rete con i Centri antiviolenza e le associazioni della società civile e con le altre istituzioni, in forti sinergie rivolte alla presa in carico delle donne vittime di violenza e alla promozione della cultura di genere.

