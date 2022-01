Vino e musica alla Tenuta Rasocolmo: dal 5 febbraio al via “Winehouse Concert Jazz”

Messina è pronta a riaccogliere il grande jazz. “Winehouse Concert Jazz”, la serie di eventi in programma da febbraio ad aprile 2022, si terrà alla Tenuta Rasocolmo di Capo Rasocolmo. Questi i nomi che si esibiranno: Rosalba Lazzarotto, Luciano Troja, Giancarlo Mazzù, Antonino Cicero, Alessandro Blanco, Carmelo Coglitore, Pino Delfino, Anita Vitale e Mauro Schiavone.

La prima performance al via sabato 5 febbraio alle 20.00 (con degustazione), “Intorno a Piazzolla”, con protagonisti Antonino Cicero (fagottista) e Alessandro Blanco (chitarrista), che hanno da poco pubblicato il loro primo album.

Il secondo appuntamento sul calendario, sempre alle ore 20:00, è segnato per sabato 26 febbraio con il chitarrista Giancarlo Mazzù e Luciano Troja al piano in “Tales About Standards”. I due, insieme da più di 20 anni, suoneranno musica americana, i loro due dischi Seven Tales About Standards Vol.1 e Vol.2 e riproporranno un live a New York del 2013 candidato agli Independent Music Awards.

Il 12 marzo sarà il turno di “My favorite songs” e della jazz vocalist Rosalba Lazzarotto, accompagnata al pianoforte da Luciano Troja, sempre all’insegna delle melodie americane. Il 26 marzo si passa poi al Duo sEmiSerio, composto dal sassofonista Carmelo Coglitore e dal contrabbasso di Pino Delfino, con sonorità anche swing, folk e pop.

Ultima data per Anita Vitale (voce) e Mauro Schiavone (piano), che chiuderanno la rassegna sabato 9 aprile coniugando il jazz contemporaneo e quello tradizionale con un’esibizione di coppia.

Durante tutto il periodo di “Winehouse Concert Jazz” vi sarà in esposizione, sempre alla Tenuta Rasocolmo, la mostra “Pieces of Wall” di Demetrio Scopelliti, a cura di Mariateresa Zagone.

Per partecipare sarà obbligatorio essere in possesso di Super Green Pass ed è “gradito” ma non obbligatorio, fanno sapere gli organizzatori, presentare l’esito di un tampone. Per quanti lo esibiranno un piccolo omaggio della cantina. I posti in totale saranno 25. Tutte le altre informazioni si possono richiedere chiamando il numero 3933343760. Per biglietti e abbonamenti visitare il sito www.tenutarasocolmo.com/eventi.

