Viale Gazzi, Giostra e San Michele: aggiudicata la gara per rimettere a nuovo tre strade di Messina

Aggiudicata la gara d’appalto, per un importo contrattuale di 455mila euro per i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di alcuni tratti di viale Gazzi, viale Giostra e via Comunale San Michele. Tra gli interventi previsti, anche il rifacimento della segnaletica stradale. Vediamo i dettagli della procedura e qual è la ditta aggiudicataria.

Aperta il 24 gennaio, si è chiusa il 9 febbraio la gara d’appalto per la riqualificazione di alcuni tratti dei viali Gazzi e Giostra e della via Comunale San Michele, caratterizzate, in più punti, da buche, crepe e distacchi. A partecipare alla procedura sono state 7 ditte. L’appalto è stato aggiudicato alla S.B.S. Costruzioni Srl di Paternò (Catania), che ha offerto il ribasso del 34,567%, sull’importo a base di gara di 679.532,91 euro, per un importo contrattuale pari a 455.420,64 euro oltre IVA.

Cosa prevede il progetto

In particolare, si legge negli allegati tecnici della gara d’appalto, gli interventi per Viale Giostra, viale Gazzi e via Comunale San Michele prevedono il rifacimento del manto stradale, in conglomerato bituminoso, in modo da consentire l’eliminazione di zone dissestate o compromesse nella loro funzionalità. Previsto inoltre il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

Per quel che riguarda il manto stradale, in sintesi, si provvederà ai seguenti interventi:

scarifica del manto stradale;

sistemazione pozzetti esistenti;

livellamento di alcune aree della pavimentazione stradale con la collocazione di uno strato di binder;

formazione del nuovo manto stradale di usura dello spessore di 3 cm compressi mediante la stesa a caldo, con macchina vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso successivamente rullato.

Una volta consegnati i lavori, gli interventi dovrebbero concludersi in 6 mesi (per la precisione 180 giorni) naturali e consecutivi. A questo link e a questo tutti i dettagli e la documentazione.

