In viaggio sui treni storici per scoprire le bellezze della Sicilia: il programma del 2023

La bellezza di una carrozza d’epoca e dal finestrino arrivo il blu, il verde e il giallo dei multiformi paesaggi della Sicilia: presentate oggi le tratte dei 51 treni storici che dal 12 agosto al 10 dicembre 2023 porteranno i turisti a scoprire l’Isola. Scopriamo tutte le tratte in programma.

È partito oggi da Messina il treno storico che inaugura l’edizione 2023 dell’iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e dalla Fondazione FS, per incentivare il turismo e incrementare l’offerta in Sicilia con itinerari unici tutti da scoprire.

Entusiasta dell’iniziativa, l’assessore regionale Elvira Amata: «Un treno storico consente di far apprezzare il paesaggio ai turisti, ma racconta anche la storia della Sicilia. Oggi il viaggiatore si vuole immergere nella storia della Regione che va a visitare. Pensate al treno che arriva nella Valle dei Templi, o a quello che porta a scoprire la cioccolata di Modica o le ceramiche di Caltagirone. Con i treni storici mettiamo in evidenza non solo la bellezza naturale della Sicilia, ma anche tutto ciò che offre dal punto di vista delle attività produttive. Quando si dice che il turismo è il vero motore dell’economia di qualsiasi paese del mondo, è la verità».

Ad intervenire, anche il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa: «Quest’anno – ha spiegato – venendo incontro alle specifiche richieste dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana, abbiamo ulteriormente potenziato l’offerta dei treni storici sui binari della Trinacria. Ben 51 collegamenti che consentiranno ai turisti, e non solo, di visitare i territori più belli dell’Isola arrivandovi a bordo di antiche vetture perfettamente restaurate. A partire da questa stagione, in composizione ai treni storici ci sarà anche una speciale carrozza bagagliaio allestita per il trasporto di 50 biciclette. Ecco dunque tutti gli ingredienti per dare un importante contributo alla crescita qualitativa del turismo esperienziale in Sicilia».

Treni Storici Sicilia: le tratte in programma per il 2023

Dal fascino senza tempo della valle dei templi, al barocco di Siracusa e Ragusa, alla cioccolata di Modica, ecco tutte le tratte dei treni storici in programma tra agosto e dicembre 2023:

Treno del Mare e delle Civiltà Antiche – Treno turistico da Palermo a Castelvetrano 12, 13, 19, 20, 26, 27 agosto – 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 settembre – 1 ottobre

– Treno turistico da Palermo a Castelvetrano Treno del Barocco – Treno storico da Siracusa a Ragusa 12, 13, 19, 20, 26, 27 agosto – 2, 3, 9, 10, 16, 17 settembre

– Treno storico da Siracusa a Ragusa Treno dei Templi – Treno turistico da Caltanissetta ad Agrigento Bassa e Porto Empedocle Succursale 16,17, 23, 24, 30 settembre da Caltanissetta – 1 ottobre da Caltanissetta – 5, 12 novembre da Palermo

– Treno turistico da Caltanissetta ad Agrigento Bassa e Porto Empedocle Succursale Treno dell’Arte – Treno storico da Palermo a Tusa 24 settembre – 15, 21 ottobre

– Treno storico da Palermo a Tusa Treno delle stelle – Treno storico da Palermo a Roccapalumba 1 ottobre

– Treno storico da Palermo a Roccapalumba Treno dell’olio e della Magna Grecia – Palermo/Trapani a Castelvetrano 8, 22 ottobre da Palermo – 29 ottobre da Trapani

– Palermo/Trapani a Castelvetrano Treno del Pistacchio – Treno turistico da Siracusa/Messina a Giarre 14 ottobre da Siracusa – 2 dicembre da Messina

– Treno turistico da Siracusa/Messina a Giarre Treno della Ceramica – Treno storico da Siracusa a Caltagirone 19 novembre

– Treno storico da Siracusa a Caltagirone Treno dei Normanni – Treno storico da Messina a Cefalù 26 novembre

– Treno storico da Messina a Cefalù Treno di Ortigia – Treno storico da Messina a Siracusa; 3 dicembre

– Treno storico da Messina a Siracusa; Treno del Cioccolato – Treno turistico da Siracusa/Caltanissetta a Modica; 9 dicembre (serale) da Siracusa, 10 dicembre da Siracusa, 10 dicembre da Caltanissetta.

– Treno turistico da Siracusa/Caltanissetta a Modica;

A questo link le date delle singole tratte e l’acquisto dei biglietti per i treni storici in Sicilia.

