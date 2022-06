“Viaggio nell’antica Grecia” col libro del piccolo Leonardo: oggi la presentazione

Leonardo Lindia ha solo 10 anni ma si è già cimentato nell’arte di scrivere e narrare storie: oggi, mercoledì 29 giugno, presenterà il suo primo libro “Viaggio nell’antica Grecia”. La copertina è stata realizzata dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso, mentre nel corso della serata sarà possibile assaggiare la torta preparata appositamente dal Pastry Chef e Ambasciatore del Gusto, Lillo Freni.

Leonardo ha solo dieci anni, scrive storie da quando ne aveva sei e la sua passione per il disegno è nata anche prima. Sogna di lavorare alla Disney: «Vorrei scrivere storie e disegnare i personaggi come faceva Walt Disney». Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Edas di Mimma Vicidomini che ha creduto subito in questo progetto: «Sono rimasta colpita dalla passione di Leonardo. Ritengo sia importante investire sulla crescita culturale dei bambini». A commentare, anche Lelio Bonaccorso, che, come si diceva, firma la copertina: «Mi piace incoraggiare i bambini a inseguire i loro sogni. Quando lo facevano con me quando ero piccolo, mi sentivo invogliato a continuare».

Il Pastry Chef e Ambasciatore del Gusto Lillo Freni, invece, sta lavorando alla torta: «Ho ereditato da mio padre l’amore per l’arte in tutte le sue espressioni. Leonardo, per chi ha avuto come me il piacere di conoscerlo, è un vero talento, empatico, disinibito e determinato sin da piccolo. Con particolare orgoglio, realizzerò una torta esclusiva per celebrare la presentazione del libro, augurando a Leonardo che possa essere l’inizio di una splendida e strepitosa carriera».

Il libro sarà presentato oggi, 29 giugno 2022, alle 19.00 al Circolo Tennis e Vela. L’incontro sarà moderato dal conduttore radiofonico Alfredo Reni. Interverrà il presidente del Circolo, avvocato Antonio Barbera.

