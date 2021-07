Viadotto Ritiro, da gennaio 2022 doppio senso di circolazione sin da Ponte Gallo

Consegna dei lavori di viadotto Ritiro slittata di sei mesi e doppio senso di circolazione sin da Ponte Gallo, a partire da gennaio 2022, nella corsia in direzione Palermo: sono stati questi gli argomenti principali dell’ultima Seduta della I Commissione Lavori Pubblici del Comune di Messina, svoltasi alla presenza del RUP e dell’impresa appaltante. La conclusione degli interventi sulla corsia lato mare, si ricorda, era inizialmente prevista per giugno 2021.

A fare il punto della situazione è il presidente della I Commissione Lavori Pubblici del Comune di Messina, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni. Presenti in Aula durante i lavori l’ing. Anna Sidoti del CAS, RUP del progetto, e l’impresa appaltante “Toto Costruzioni” rappresentata dal Direttore Tecnico ing. Dan Alpern e dal Direttore dei lavori ing. Pietro Certo.

«Dal lungo dibattito – ha spiegato Gioveni – sono emerse le difficoltà che hanno portato ad estendere la tempistica per l’ultimazione, sia di natura accidentale legate al Covid che ha purtroppo decimato le maestranze e rallentato il ricevimento dei materiali dall’estero, sia di natura tecnica, come ad esempio lo stato di eccessiva vetustà e degrado delle pile che ha richiesto interventi strutturali inizialmente non previsti».

«Tuttavia – ha concluso il Presidente della I Commissione – sono state fornite le date presunte di ultimazione dei lavori, ossia dicembre 2021 per la consegna della corsia lato mare, direzione Palermo, e giugno 2022 per la consegna della corsia lato monte, direzione Messina. È stato precisato dall’impresa che quando si procederà intorno a gennaio 2022 al varo delle campate nella corsia lato monte, nella corsia in direzione Palermo nel frattempo completata sarà istituito il doppio senso di circolazione sin da Ponte Gallo. La Commissione si riserva prossimamente, anche su invito della stessa impresa, di fare una visita al cantiere».

