Via i rifiuti dai torrenti prima delle piogge, Pagano: «Non abbiamo più tempo da attendere»

Appello della IV Circoscrizione di Messina, guidata dal presidente Francesco Pagano, per la pulizia e la manutenzione dei torrenti che insistono sul territorio prima che arrivi a tutti gli effetti la stagione autunnale, con le conseguenti piogge: «Non abbiamo più tempo da attendere».

Con una nota indirizzata all’Amministrazione Basile, il presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano (Ora Sicilia), e il consiglio circoscrizionale segnalano le condizioni dei 30 torrenti che insistono sul territorio di propria competenza e chiedono un intervento celere per mettere in sicurezza gli alvei in modo da evitare rischi in caso di pioggia. I tempi, però, sottolineano, sono già stretti.

Rispunta così l’annosa questione del decentramento: «Ancora una volta – evidenzia Pagano –, pur senza polemica, ci corre l’obbligo sottolineare quanto sarebbe importante l’applicazione del decentramento per gli amministratori delle Circoscrizioni. Il tema della pulizia degli alvei torrentizi, e più in generale della messa in sicurezza del territorio, con atti di manutenzione ordinaria, e in alcuni casi straordinaria, potrebbe essere semplificato da una maggiore libertà di azione delle varie municipalità».

Fatta questa premessa, Pagano, segnala come i torrenti «presenti nei confini della VI Municipalità necessitano di interventi immediati, per questo motivo – con una delibera approvata dall’intero consiglio di circoscrizione – abbiamo chiesto al sindaco Federico Basile e alla sua giunta sulla possibilità di interventi per l’eliminazione dei rifiuti e della folta vegetazione presente negli alvei. Non solo, con la stessa delibera chiediamo ai dipartimenti di Servizi Ambientali e Protezione Civile interventi di risagomatura e consolidamento degli argini di 30 torrenti della VI Municipalità».

«Un lavoro preventivo – conclude il presidente della VI Circoscrizione –, e continuativo nel tempo, rappresenta la vera soluzione per un problema che, purtroppo, interessa troppe zone della nostra città. Intervenire a danni fatti non servirebbe, davvero, a nulla».

(Foto di repertorio)

(3)