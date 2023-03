Verso l’8 marzo 2023: gli appuntamenti del volontariato di Messina

Appuntamenti per sensibilizzare e riflettere quelli raccolti dal CESV Messina ETS, in tutta la Città Metropolitana, in occasione dell’8 marzo 2023, Giornata internazionale della donna. Dalle testimonianze della LELAT – Lega Lotta Aids Tossicodipendenza (in foto la presidente e fondatrice Anna Maria Garufi) ai fumetti per raccontare la violenza di genere.

Inoltre venerdì 10 marzo, a Casa Vermiglia, a Roccavaldina, la Pro Loco Roccavaldina, l’Associazione Salus “C. D’Agostino” Onlus e l’Ente Pro Loco Sicilia, in collaborazione con il Comune di Roccavaldina organizzano, dalle 09.00 alle 12.00, consulenze gratuite con la nutrizionista Cettina Sframeli; dalle 15 alle 20 visite senologiche gratuite su prenotazione ai numeri 338 4988871 e 347 9103322 con le dottoresse Roberta Briguglio e Luisa Puzzo dell’Oncologia Medica e del Centro multidisciplinare di senologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina.

Verso l’8 marzo 2023: gli appuntamenti a Messina e provincia

Ecco gli appuntamenti in programma per mercoledì 8 marzo 2023 a Messina e provincia:

alle 10.00, a Oliveri nella sede dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore: inaugurazione delle opere realizzate dagli studenti nell’ambito del concorso “Una Matita per Riflettere”, a cura di “ La Clessidra costruire l’esperienza di San Piero Patti – CAV No Al Silenzio “, in collaborazione con il Gruppo Quintessenza di San Piero Patti e con la Cooperativa Raggio di Sole di Patti;

alle 10.00, alla biblioteca comunale di Nizza: "Storie di donne del territorio ionico", con riflessioni e illustrazioni a cura degli studenti sulle ricerche condotte. A cura dell'Istituto Comprensivo di Alì Terme, su proposta della Banca del Tempo "Insieme è meglio";

alle 15.00, alla LELAT, in via Gaetano Alessi 2: "Donne in cammino", riflessione accompagnata da testimonianze sull'essere donna nelle difficoltà, legate in particolare all'essere detenuta, essere trans, essere immigrata, essere disabile;

alle 16.00, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca: "Storia e storie di donne al governo del CIF", a cura del Centro Italiano Femminile, in collaborazione con il Dipartimento universitario di civiltà antiche e moderne;

alle 17.00, a Casa Vermiglia a Roccavaldina: incontri dedicati ad enogastronomia e biocosmesi con Saro Gugliotta ed Elisa Triligi. Visitabile per tutta la giornata la mostra fotografica "Il filo dell'anima" dell'artista siciliana Ursula Costa con protagoniste le pazienti dell'oncologia di Taormina;

alle 19.00, al CIRS ETS, in via Monsignor Bruno 22: concerto con buffet solidale a cui sono invitati a collaborare tutti i partecipanti, portando una specialità casalinga. Posti limitati, è richiesta la prenotazione al numero 090 362235 dalle 09.00 alle 13.00;

alle 19.00, a Palazzo Armano a Santo Stefano di Camastra: "Non solo donne", a cura dell'associazione Nehemia. Ingresso su prenotazione al numero 338 6326725;

alle 20, al club Aenigma di Messina, in via Croce Rossa 49: "Donna Arte", salute, prevenzione, esibizioni artistiche e interventi culturali, sfilate di moda ed esibizioni di canto e danza. A cura dell'associazione di volontariato Sagittario, in collaborazione con Informadonna e CMS;

di Messina, in via Croce Rossa 49: “Donna Arte”, salute, prevenzione, esibizioni artistiche e interventi culturali, sfilate di moda ed esibizioni di canto e danza. A cura dell’ , in collaborazione con e ; venerdì 10, alle 17.30, al Castello di Bauso di Villafranca: “Camicette bianche – per parlare di donne”. Il Soroptimist Spadafora, ANPE, ACISJF, l’associazione di volontariato Sagittario, Posto Occupato, il Movimento Cristiano dei lavoratori, Cisl e Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà Sicilia, in collaborazione con il Comune di Villafranca e la Regione, propongono una riflessione sulla condizione femminile a partire dal libro “Camicette bianche” di Ester Rizzo.

