Vaccino influenzale e L.E.A.: a Patti una giornata di prevenzione con “Vaccinarsi in Piazza”

È iniziato il periodo delle malattie stagionali e come di consueto è partita la campagna per la somministrazione del vaccino antinfluenzale, ma non solo. Il 17 dicembre in piazza Mario Sciacca a Patti ci sarà la giornata di prevenzione, organizzata con il patrocinio dell’amministrazione comunale, denominata “Vaccinarsi in Piazza”, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. In questo orario l’Uoc Spem dell’Asp di Messina, in collaborazione con la struttura commissariale Covid-19 Messina, sarà a disposizione dei cittadini, che potranno ricevere i seguenti vaccini:

«È bene ricordare – sottolinea in una nota l’Asp di Messina – che la vaccinazione è lo strumento più efficace ed efficiente di prevenzione primaria di sanità pubblica per il controllo, l’eliminazione e l’eradicazione delle malattie infettive; inoltre, rappresenta il mezzo più semplice, efficace e sicuro per la protezione della popolazione, in particolar modo i bambini e le donne in gravidanza, contro importanti patologie, per le quali talvolta non esistono terapie efficaci. Grazie alla vaccinazione si riduce la mortalità e la morbosità, modificando profondamente l’epidemiologia delle malattie infettive».

